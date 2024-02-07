影／基隆護國城隍廟初四發「錢母」 毛小孩來也能領取

基隆護國城隍廟今天表示，已備妥1萬個「龍年錢幣」，民眾在13日（農曆大年初四接神日）到城隍廟排隊就能領取。現代有不少人養貓狗寵物，今年「破例」讓毛小孩也能領取龍年錢幣，希望主人平安，毛小孩也平安。

護國城隍廟介紹龍年錢幣設計寓意，錢幣正面是城隍神像，背面是5元硬幣，「5元」與台語「有緣」諧音，代表領取龍年錢幣的民眾與城隍有緣。另一個巧思是龍年錢幣為「好運龍來發財金」，圓盒可以旋轉。民眾帶到城隍爺大爐順時針轉3圈，代表來年錢轉錢、轉大運、轉好運。

護國城隍廟表示，現代許多飼主把毛小孩視為家人般寵愛，新年出遊也會一起帶出門。今年大年初四發送龍年錢幣，民眾帶毛小孩來排隊參拜，毛小孩也能領取龍年錢幣，希望主人平安、毛小孩也平安。

大年初四是民間習俗的「接神日」，眾神陸續下凡「開工」。護國城隍廟當天下午2點依照傳統科儀式，迎接城隍爺、財神爺等神明開工，替人們分憂解厄，保佑平安。儀式完成後，廟方開始發放龍年錢幣，給民眾添財運。

基隆護國城隍廟龍年規畫「轉運三寶」，除了可以旋轉的龍年錢幣，還有準備剝殼轉運龍眼乾，民眾領到代表好事成雙的兩顆龍眼乾，剝殼吃掉象徵脫殼重生。