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方便採買年貨 台東市中山路市場路段今起封街3天

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
春節連假明天開始，台東市中央市場滿滿人潮。記者徐白櫻／攝影
春節連假明天開始，台東市中央市場滿滿人潮。記者徐白櫻／攝影

農曆春節明天開始放假，配合民眾上街採買年貨，台東市中山路、正氣路、光明路等路段禁止小型車以上車輛進入，今早警方在大同路及信義路口設置圍籬，機車停放在臨時停車位，中央市場附近滿滿人潮，年味濃厚。

縣府指出，中央市場9日前照常營業，2月10日（初一）至15日（初六）將休市6天，天公生（初九）及元宵節將各休市3天。

民眾要注意的是，中央市場周邊實施道路管制，2月7日至9日每天上午6時至18時，中山路、正氣路、光明路等路段禁止小型車以上車輛進入，中山路在大同路口及信義路口兩端都有設置圍籬，距離約300公尺。

此外，今年春節連假，台東地區訂房幾乎全滿，正氣路觀光夜市受遊客歡迎。縣長饒慶鈴指出，為讓民眾開心過年，夜市在過年期間正常營運，自113年2月7日起至17日每天晚上，天天都有夜市可逛。

台東市中山路從大同路口至信義路口禁止小型車以上車輛進入，不過機車可以直接進入市場採買。記者徐白櫻／攝影
台東市中山路從大同路口至信義路口禁止小型車以上車輛進入，不過機車可以直接進入市場採買。記者徐白櫻／攝影
台東市中山路從大同路口至信義路口設圍籬，小型車以上車輛不能進入，機車可以直接進入市場採買。記者徐白櫻／攝影
台東市中山路從大同路口至信義路口設圍籬，小型車以上車輛不能進入，機車可以直接進入市場採買。記者徐白櫻／攝影

元宵節 台東 夜市 春節 連假

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