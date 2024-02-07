快訊

次世代新冠疫苗接種率不到7% 羅一鈞示警「疫情升溫時機點」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹿野綠色隧道剃光頭 鄉長遭發起罷免

聯合報／ 記者徐白櫻鄭朝陽／連線報導
台東縣鹿野鄉龍田綠色隧道小葉欖仁遭「斬首式」修樹，引發議論，網友成立粉專發起罷免鄉長李維順。記者徐白櫻／攝影
台東縣鹿野鄉龍田綠色隧道小葉欖仁遭「斬首式」修樹，引發議論，網友成立粉專發起罷免鄉長李維順。記者徐白櫻／攝影

台東鹿野鄉北三路沿途栽種小葉欖仁，綠樹成蔭形成知名的「龍田綠色隧道」，長達1.2公里的行道樹日前遭「斬首式」修剪，一片光禿禿，居民錯愕，網友成立「罷免鹿野鄉長李維順」臉書粉絲專頁發起罷免；李維順說，他以民意為依歸，尊重多元意見。縣選委會指出，尚未接獲提案。

鹿野鄉公所日前全面修剪主要道路的小葉欖仁，路樹變成光禿禿醜樣，反對人士成立粉專，訴求「沒有罷免掉鹿野鄉長，以後台灣的政治人物可以完全不花腦筋就可以隨便找個理由砍樹，連鄉內重要的觀光資源都可以砍掉，讓外國遊客慕名而來嚇得魂飛魄散，氣死人。」

倡議者指出，樹木被斷頭修剪後長出危險枝條，「這條路上的樹算是完了」，政府官員應接受過企業社會責任等相關教育，護樹教育已推廣多年，但李維順完全沒放在眼底。

李維順說，因龍田路段小葉欖仁栽種密度高，高大樹木擋到日照，農民反映不利作物生長，且歷年多達十幾名鄉民騎車因掉落路面的樹葉摔倒，影響行車安全，所以只修剪爭議較大的小葉欖仁，修樹是鄉公所、代表會與村長共同討論的決定，不是他主觀決議，「取決於民意、做對的事情」。

行政院公共工程委員會表示，2019年就開會要求各縣市政府因地制宜，訂定樹木修剪規範或指引，至今22縣市只剩嘉義、台東、花蓮、澎湖、金門及連江6縣未訂，盼加速訂定並在修剪工程發包時納入合約落實執行，避免不當修剪爭議。

縣府農業處指出，2022年起引用林業署制定的景觀樹木修剪作業指引，多次行文各路樹管理單位參照修剪，會再要求鹿野鄉公所依據指引修樹，並與建設處討論制定縣內修樹規範。

台東 罷免 路樹

延伸閱讀

「斬首式砍樹」惹民怨…粉專促罷免鹿野鄉長李維順 成案將成台東首例

原本同額競選當選 中壢石頭里長被提案罷免

8.4萬罷侯社團遭「暫停使用」...社員另起爐灶發起快閃 新北市府回應了

「罷侯社團」鬧分裂？志工另創快閃連署 還向罷韓前輩請益

相關新聞

鹿野綠色隧道剃光頭 鄉長遭發起罷免

台東鹿野鄉北三路沿途栽種小葉欖仁，綠樹成蔭形成知名的「龍田綠色隧道」，長達1.2公里的行道樹日前遭「斬首式」修剪，一片光...

海科館潮境方舟1號變祈福方舟 初一至初六媽祖登船祈福

國立海洋科技博物館今年農曆春節，結合海洋民俗文化將海科館「潮境方舟1號」化身為祈福方舟，初一至初六恭請媽祖登船，並開放讓...

影／基隆港「九天應龍」現身國門廣場 AR科技過新年

春節將屆，基隆市政府今年與實境共創股份有限公司合作，運用AR科技，讓「九天應龍」現身基隆國門廣場、海洋廣場，只要下載指定...

基隆仙洞巖、光華路增停車場 林沛祥爭取港務公司支持

基隆市立委林沛祥今天會同議員、里長、港務分公司等，爭取仁安街仙洞巖入口處停車空地，繼續讓中山區里民免費使用停車；還有把光...

東岸商場假處分案移民事庭 NET：基市府行政權凌駕司法權

基隆市東岸廣場重新招商，2月1日起由微風集團接手，基市府和前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）間產生資產爭議。市府今天...

宜蘭年節暫停路邊收費 市區這幾所學校開放289個停車位

過年期間，大量人車湧入宜蘭，縣政府因應年節停車需求，協調蘇澳港調撥12碼頭作為臨時停車場， 全縣也暫停路邊停車收費，市區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。