鹿野綠色隧道剃光頭 鄉長遭發起罷免

台東鹿野鄉北三路沿途栽種小葉欖仁，綠樹成蔭形成知名的「龍田綠色隧道」，長達1.2公里的行道樹日前遭「斬首式」修剪，一片光禿禿，居民錯愕，網友成立「罷免鹿野鄉長李維順」臉書粉絲專頁發起罷免；李維順說，他以民意為依歸，尊重多元意見。縣選委會指出，尚未接獲提案。

鹿野鄉公所日前全面修剪主要道路的小葉欖仁，路樹變成光禿禿醜樣，反對人士成立粉專，訴求「沒有罷免掉鹿野鄉長，以後台灣的政治人物可以完全不花腦筋就可以隨便找個理由砍樹，連鄉內重要的觀光資源都可以砍掉，讓外國遊客慕名而來嚇得魂飛魄散，氣死人。」

倡議者指出，樹木被斷頭修剪後長出危險枝條，「這條路上的樹算是完了」，政府官員應接受過企業社會責任等相關教育，護樹教育已推廣多年，但李維順完全沒放在眼底。

李維順說，因龍田路段小葉欖仁栽種密度高，高大樹木擋到日照，農民反映不利作物生長，且歷年多達十幾名鄉民騎車因掉落路面的樹葉摔倒，影響行車安全，所以只修剪爭議較大的小葉欖仁，修樹是鄉公所、代表會與村長共同討論的決定，不是他主觀決議，「取決於民意、做對的事情」。

行政院公共工程委員會表示，2019年就開會要求各縣市政府因地制宜，訂定樹木修剪規範或指引，至今22縣市只剩嘉義、台東、花蓮、澎湖、金門及連江6縣未訂，盼加速訂定並在修剪工程發包時納入合約落實執行，避免不當修剪爭議。

縣府農業處指出，2022年起引用林業署制定的景觀樹木修剪作業指引，多次行文各路樹管理單位參照修剪，會再要求鹿野鄉公所依據指引修樹，並與建設處討論制定縣內修樹規範。