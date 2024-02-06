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基隆仙洞巖、光華路增停車場 林沛祥爭取港務公司支持

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆仙洞巖、光華路增停車場，立委林沛祥爭取，港務公司表示支持。圖／立委林沛祥提供
基隆仙洞巖、光華路增停車場，立委林沛祥爭取，港務公司表示支持。圖／立委林沛祥提供

基隆市立委林沛祥今天會同議員、里長、港務分公司等，爭取仁安街仙洞巖入口處停車空地，繼續讓中山區里民免費使用停車；還有把光華路651號路段分隔島右側畫設為假日臨時停車場，兩方案都獲港務公司同意，嘉惠當地居民及觀光客方便停車。

林沛祥上午先會同議員宋瑋莉、郭美秀到仁安街仙洞巖入口處停車空地會勘，該停車場左側空地為免費停放空間，但預計到3月終止。

由於附近居民有停車需求，港務公司同意在敦親睦鄰的前提下，繼續讓中山區里民免費使用停車場，但要活化土地，在招標前仍將持續免費提供給里民使用；招標後則將提供優惠方案，以確保中山區里民的最大利益。

林沛祥表示，這是雙贏的結論，居民長期𠄘受港區作業的噪音和汙染，未來他會持續監督進度，今天不僅解決地方停車需求，也為地方帶來持續發展的契機。

議員宋瑋莉說，當地居民有停車需求就應考量，繼續提供居民停車，招標後也要對居民提供優惠方案，以確保中山區里民的最大利益。

另外，白米甕砲台周邊觀光人潮愈來愈多，但停車位不足，觀光不便。林沛祥上午接獲中山區太白里長鄭吉雄建議後，也會同議員宋瑋莉、郭美秀及相關單位前往會勘。

林沛祥建議將光華路6至51號路段分隔島右側畫設為假日臨時停車場，提升遊客停車便利性。港務公司與航港局表示，會積極配合進行臨時停車場規畫設置，讓假日前往白米甕砲台及周遭景點的遊客，有更多的停車空間。

基隆仙洞巖、光華路增停車場，立委林沛祥爭取，港務公司表示支持。圖／立委林沛祥提供
基隆仙洞巖、光華路增停車場，立委林沛祥爭取，港務公司表示支持。圖／立委林沛祥提供

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