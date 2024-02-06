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花蓮青年住宅地磚凸起易絆倒行人 縣府助鋪設柏油路

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮青年住宅地磚因車輪壓過、氣溫高低而凸起，導致行人走路被絆倒。經縣府協助，青年住宅管委會決議，在車輛會進出的F、G棟前，將地磚鋪設為柏油路。圖／新城鄉公所提供
花蓮青年住宅地磚因車輪壓過、氣溫高低而凸起，導致行人走路被絆倒。經縣府協助，青年住宅管委會決議，在車輛會進出的F、G棟前，將地磚鋪設為柏油路。圖／新城鄉公所提供

花蓮縣新城鄉青年安心住宅於2022年8月起陸續交屋，但期間大小狀況不斷，不僅颱風天時屋內積水，地磚更常因車輪壓過、氣溫高低而凸起等問題，導致行人走路被絆倒。經縣府協助，青年住宅管委會決議，在車輛會進出的F、G棟前，將地磚鋪設為柏油路。其餘的地磚會在過年後陸續檢修。

去年9月海葵颱風來襲，海葵颱風為花蓮帶來強降雨，青年住宅走廊、樓梯間出現積淹水，尤其電梯井不停有水傾瀉而出。專家認為，頂樓排水孔只有兩個，下大雨來不及宣洩，需要再增加排水孔。而社區內的步道，以生態自然排水工法建置的透水磚鋪設，有多處不平整。

在青年住宅管理委員會努力下，花蓮縣政府建設建議協助管委會與營造廠商協調。青年住宅管理委員會主委李紳旭及全體管理委員會員整理相關資料後，發現光是地磚修復就是上千萬元的天價，決議F、G棟改為柏油鋪設，讓購買地上停車格住戶進出時，不會因車輛壓過，導致地磚破損。

主委李紳旭表示，柏油路鋪設總估價約為750萬元，管委會無力負擔，經縣府與營造公司協助，廠商願以青年住宅社區負擔69萬餘元施作。柏油工程已於農曆年前順利完工；至於其他受損地磚，過年後會有廠商針對部分地區修復，工程期間可能要4、5個月才會完成。

李紳旭說，感謝花蓮縣政府協助與營造公司協調，期間縣長徐榛蔚行經青年住宅社區也親自關心，最終與營造公司達成共同承擔協助青宅永續宜居的共識，讓管委會能負擔，且對社區整體考量最有利的結果，共創永續宜居的青年住宅。

花蓮青年住宅地磚因車輪壓過、氣溫高低而凸起，導致行人走路被絆倒。經縣府協助，青年住宅管委會在車輛會進出的F、G棟前，將地磚鋪設為柏油路。圖／新城鄉公所提供
花蓮青年住宅地磚因車輪壓過、氣溫高低而凸起，導致行人走路被絆倒。經縣府協助，青年住宅管委會在車輛會進出的F、G棟前，將地磚鋪設為柏油路。圖／新城鄉公所提供
花蓮青年住宅地磚常因車輪壓過、氣溫高低等，而有破損情形。本報資料照
花蓮青年住宅地磚常因車輪壓過、氣溫高低等，而有破損情形。本報資料照

花蓮 青年住宅

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