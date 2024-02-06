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花蓮「靠海的美術館」17日啟用 未來將推出售票及導覽

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣文化局美術館預計本月17日揭牌啟用，定位為「靠海的美術館」，規畫未來推動售票經營及導覽服務。記者王思慧／攝影
花蓮縣文化局美術館預計本月17日揭牌啟用，定位為「靠海的美術館」，規畫未來推動售票經營及導覽服務。記者王思慧／攝影

花蓮縣文化局美術館啟用至今約40年，文化局花費逾5000萬元經費封館整修，歷經2年工期，已在去年底完工，預計本月17日揭牌啟用，定位為「靠海的美術館」，規畫未來推動售票經營及導覽服務，完善整體營運模式。

花蓮美術館前身為文化中心文物陳列館，於1983年啟用，展出文物及藝文作品。文化局2003年考量藝術家創作類型典藏數量增加及需要，將館名改為美術館，逐年編列預算購藏具花蓮文化特色的藝術作品，直到去年已累計889件館藏品。

由於美術館建物老舊，不符合現代美術館需求，文化局2021年底啟動翻修工程，包括展間及入口大門施作、大廳空間改善、觀覽動線重塑、室內空間改造、機電管線重整、燈具更新等，並重新設計館舍新的品牌識別，以「Hualien」、「Art」及「Museum」的英文縮寫H、A、M作為主視覺標誌。

文化局指出，美術館舍定位以「靠海的美術館」為標語，利用漸層推波的線條，搭配淺海藍及海洋綠2種色系重複拉伸，讓視覺延展，呈現浪花拍打海岸循序漸進的既視感，呈現當代設計美學。該設計去年榮獲金點設計獎「年度最佳設計獎」傳達設計類獎項肯定。

文化局長吳勁毅說明，美術館1、2樓將有功能性區分，1樓為輪展區，開放申請展覽及特展，2樓為常設展區，為館內典藏品及在地美術史脈絡展示空間。美術館正式開館後會有試營運期，將建立更完善使用管理規範，逐步走向售票經營及導覽服務等，讓營運邁向制度化。

另外，文化局在美術館翻修期間，針對館藏內容盤點及翻新典藏室，17日開幕當天，將首次辦理典藏作品展，展出過去難以見天日的數百件精選藏品，並規畫4大展區，呈現花蓮近代美術脈絡全貌。

花蓮縣文化局美術館啟用至今約40年，文化局花費逾5000萬元經費封館整修，歷經2年工期，工程在去年底竣工，預計本月17日揭牌啟用。記者王思慧／攝影
花蓮縣文化局美術館啟用至今約40年，文化局花費逾5000萬元經費封館整修，歷經2年工期，工程在去年底竣工，預計本月17日揭牌啟用。記者王思慧／攝影

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