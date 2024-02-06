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台東永安社區合力自製800份年糕 濃濃年味最迷人

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
永安社區居民把小塊米糰放入炒鍋，連同糖漿及香蕉油一起熬煮，過程要用工具不斷攪拌均勻。記者徐白櫻／翻攝
永安社區居民把小塊米糰放入炒鍋，連同糖漿及香蕉油一起熬煮，過程要用工具不斷攪拌均勻。記者徐白櫻／翻攝

快過年了，台東鹿野鄉永安社區今天製作傳統年糕，社區居民不分男女老幼，齊聚廟宇廣場，合力攪動鍋中膠狀年糕，美味甜年糕逐一塑模成形，預計要完成800份年糕，家家戶戶分食享用，感受年節歡樂氣氛。

早年農村社會生活清苦，為迎接農曆新年，家家戶戶在柴火大灶上炊蒸年糕，小孩子最期待蒸籠打開那刻，迫不急待用筷子挖起軟嫩年糕放入口中的美妙滋味，這一幕成為許多長輩的童年共同記憶。

永安村從民國91年開始推動社區營造，當年愈來愈少人自製年糕，年節氣息淡薄，幹部群發起傳統年糕製作活動，久而久之變成年前固定傳統，現在每年均聚在一起煮年糕、搗年糕，鄰近鄉鎮也來訂購，製作份數不斷增加。

永安社區的年糕做法沒有炊煮程序，居民前一晚把糯米浸泡並磨成米漿，水分瀝乾後變成米糰，再把小塊米糰放入大炒鍋，連同糖漿及香蕉油一起熬煮，過程要用工具攪拌均勻，直至看不見白色米糰為止。

永安社區發展協會總幹事廖中勳指出，永安社區通常在除夕前3天做年糕，今天預計製作40鍋，分裝近800份小包裝年糕給訂購者。

今天上午鹿野鄉長李維順、議員潘貴蘭等人參與年糕製作，跟著居民用力搗年糕，努力讓米糰與糖漿融合在一起。完成後，潘貴蘭享用熱呼呼年糕，直呼「好燙、好好吃」，過程不輕鬆。

永安居民將糯米磨成漿，以捆綁方式幫助米漿排出水分。記者徐白櫻／翻攝
永安居民將糯米磨成漿，以捆綁方式幫助米漿排出水分。記者徐白櫻／翻攝

小孩 除夕 香蕉

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