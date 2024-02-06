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春節遊北海岸最怕塞在車陣 基警拍影片帶你走替代道路

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市警局今天發布基隆往北海岸替代道路資訊，並提供事故處理原則供民眾參考。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局今天發布基隆往北海岸替代道路資訊，並提供事故處理原則供民眾參考。記者邱瑞杰／翻攝

往年農曆春節假期，雙北遊客前往北海岸的車潮，經常造成基金公路大塞車，並回堵到國道3號基隆端大武崙出口車道。基隆市警局今天發布替代道路線，並實地拍攝行車路線影片，提供民眾參考，避免陷入車陣。

基隆市警局今天表示，今年春節連續假期自2月8日起到14日共7天，員警在連假期間會加強交通疏導，維持轄區道路順暢，並在節前規畫替代道路供民眾參考，遇塞車時可提前改道，節省旅行時間。

警方說，連假時基隆地區易壅塞路段，主要為往返新北市萬里、金山的基金二、三路，因為許多遊客會從駛出國道3號基隆端出口後，接基金公路轉北部濱海公路，前往北海岸各地景點。因為車流量過大，造成塞車，許多人甚至塞在國道3號車道。

市警局表示，國道3號往萬里、金山車流，如果發現基金公路塞車導致回堵，可以不要從國道3號北端下大武崙交流道，因為直行可以接台2己線基隆港西岸聯外道路，再從指標2.2K處下德安路交流道，接著沿復興路、文明路、湖海路，就可以接海北部濱海公路前往萬里、金山地區。返程若也遇塞車，可沿原路線折返，從台二己線接回國道3號。

考量非基隆民眾對這條替代道路並不熟悉，員警實地開車走一趟拍下路況，剪輯成「2024年龍騰虎躍──改行替代道路好便利」影片，供過年期間想到北海岸遊玩的民眾參考。

警方還在影片尾聲介紹簡單的事故處理原則，讓民眾瞭解發生輕微車禍時，如何立即排除，避免影響車流順暢。

基隆市警局交通隊表示，基金公路往萬里、金山方向，最壅塞時段為上午9點到下午1點，回程則為下午4點到晚上8點，建議民眾也可規畫早去早回，或是晚去晚回的行程，避開易壅塞時段。

基隆市基福公路是前往新北市平溪、雙溪主要道路，過年期間車流量也可能增加。東勢街在暖暖路段易塞車，警方建議民眾返程時可在東勢街、東碇路口右轉，再接源遠路前往暖暖交流道。替代道路相關資訊會公布在臉書「基隆市警察局」、「基隆警馨雲」粉絲頁。

基隆市警局今天發布基隆往北海岸替代道路資訊，並實地拍攝行車路線影片，提供民眾參考，避免陷入車陣。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局今天發布基隆往北海岸替代道路資訊，並實地拍攝行車路線影片，提供民眾參考，避免陷入車陣。記者邱瑞杰／翻攝

國道 基隆港 塞車

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