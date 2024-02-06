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全村出動搗年糕 台東永安社區飄年味

中央社／ 台東縣6日電

農曆春節將到，台東縣鹿野鄉永安村延續23年農村傳統，村民過年前合力製作手工年糕，是台東最有年味的村落。

村民前幾天就得先將泡好的糯米磨成米漿，用木條壓出水分，今天上午將壓好的糯米塊分切，放入大鍋中與糖漿、香蕉油熬煮，再以人工方式搗年糕。

村民們分工明確、不分男女老少，每道程序都很講究，爐火區需要不斷用大木鏟攪拌鍋中米漿，一邊掌握火候及起鍋時間；另一邊搗年糕區則是「加油、加油」聲此起彼落，沒力了就休息換人接手，休息夠了就趕緊接棒翻攪。

永安社區協會總幹事廖中勳說，民國91年時因發現農村年味愈來愈薄，當時就發起全村搗年糕活動，在過年前3天號召村民一起做年糕，就這樣維持23年，成為過年前村裡重要大事。

廖中勳說，今年準備20斗糯米，一鍋可以煮半斗，總共要做40鍋，可做成約700份年糕，如同往年一樣，採事先預訂。

台東縣無黨籍議員潘貴蘭今天也前往體驗搗年糕，她說，第一次參與沒想到這麼費力，以為年糕是機器攪拌好蒸熟，沒想到工序這麼複雜，尤其年糕很重很黏，很難攪動，不過現做的年糕成品黏牙又香，很好吃。

台東 議員 香蕉

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