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不用追著跑…宜蘭三星鄉首辦定點清運 推3路線18定點

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
三星鄉長李志鏞（左五）表示，三星鄉幅員廣大，一些鄉親不方便倒垃圾，今年開始試辦定點清運，提供更多選擇。圖／三星鄉公所提供
三星鄉長李志鏞（左五）表示，三星鄉幅員廣大，一些鄉親不方便倒垃圾，今年開始試辦定點清運，提供更多選擇。圖／三星鄉公所提供

宜蘭縣三星鄉2月15日起首次試辦垃圾定點清運，每周四、周日上午7時半開始，分3條路線、18定點收運垃圾、廚餘，考量人力、車次等量能，暫時不包含資源回收；本次定點清運試辦到明年，公所再視情況調整，擴大、縮小或是加收資源回收。

三星鄉人口數約2.1萬人，在宜蘭縣10個平地鄉鎮市居末，目前共有5條垃圾清運路線，包含三星區、福和區、大隱區、大洲區、第五區，從下午4時半到9時許。

三星鄉長李志鏞表示，三星鄉幅員較大，儘管人口不多，還是有部分鄉親因為時間、地點無法等待垃圾車，尤其一些長輩晚上不方便出門，容易錯過倒垃圾；公所今年開始試辦定點清運，提供多一種倒垃圾選擇。

公所指出，2月15日開始，每周四、日上午7時半到9時50分會有3條定點路線，分別是路線一，天送埤活動中心到萬德活動中心；路線二，拱照活動中心到貴林活動中心；路線三，大洲開安宮到萬富武同宮。每條路線有6個定點，共18處，每處定點停留15分鐘，詳細時間、地點可查詢宜蘭縣垃圾車APP。

公所考量既有清潔隊資源，以循序漸進的方式試辦，第一年先收垃圾、廚餘，視成效來決定明年是否加收資源回收物；現場清潔人員都會破袋檢查，非家戶垃圾一律拒收，請民眾做好垃圾分類並遵循人員引導。清潔隊提醒，骨頭屬於一般垃圾，勿和廚餘搞混。

至於三星鄉的春節清運，2月8日小年夜正常收運；除夕上午8時起全鄉不分區段全面收運垃圾合資源回收，晚上停收；初一到初四停收4天，初五上午8時起全鄉收運，晚間停收；初四後正常收運，並開始試辦定點收運。

宜蘭縣三星鄉首度試辦定點垃圾收運，2月15日開始每周四、日分3路線、18定點，收取垃圾及廚餘，不包含資源回收。圖／三星鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉首度試辦定點垃圾收運，2月15日開始每周四、日分3路線、18定點，收取垃圾及廚餘，不包含資源回收。圖／三星鄉公所提供

宜蘭 廚餘 資源回收

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