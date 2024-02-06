「斬首式砍樹」惹民怨 粉專促罷免鹿野鄉長李維順 成案將成台東首例

台東鹿野鄉北三路沿途栽種小葉欖仁，綠樹成蔭形成知名的「龍田綠色隧道」，長達1.2公里的行道樹近日卻遭「斬首式」修樹，變成一片光禿禿，令居民錯愕，網路更出現「罷免鹿野鄉長李維順」聲浪。對此，李維順說，他以民意為依歸，尊重多元意見。

縣選委會表示，尚未接獲地方提案，台東過去沒有出現過罷免案，鄉鎮長任期要超過1年才能提罷免，提議、連署成立才能啟動投票，門檻不低。

鹿野鄉公所日前全面修剪主要道路的小葉欖仁，路樹變成光禿禿醜樣，反對人士在臉書粉專發起罷免，粉專簡介指出，「沒有罷免掉鹿野鄉長，以後台灣的政治人物可以完全不花腦筋就可以隨便找個理由砍樹，連鄉內重要的觀光資源都可以砍掉，讓外國遊客慕名而來嚇得魂飛魄散，氣死人。」

倡議者指出，樹木被斷頭修剪後長出危險枝條，「這條路上的樹算是完了」，台灣各級政府官員應該都接受過ESG、CSR的教育，護樹教育也推廣多年，但李維順完全沒有放在眼底，若不罷免，以後台灣的政治人物可以完全不花腦筋，隨便找個理由砍樹，即使鄉內重要的觀光資源也不例外。粉專也封李維順是「地球殺手、鹿野災星」。

鹿野鄉第19屆鄉長李維順2022年12月25日就職，上任超過1年。李維順說，農民反映小葉欖仁不利作物生長且樹葉會危及機車通行安全，所以此次只修剪爭議較大的小葉欖仁，並非全鄉所有樹種；修樹是鄉公所、代表會與村長共同討論的決定，不是他一人主觀決議，「取決於民意、做對的事情」。鄉代會主席陳韋吉說，砍樹是引發討論沒錯，但地方上未聽聞罷免，會進一步了解看看。