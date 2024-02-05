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再等2個月！台9線車流可避開台東市區免去塞車之苦

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣太平溪右岸的「馬蘭橋至康樂橋段」道路預計4月底可以全線完工通車，以後卑南鄉至台東市不用繞行市區。記者徐白櫻／攝影
台東縣太平溪右岸的「馬蘭橋至康樂橋段」道路預計4月底可以全線完工通車，以後卑南鄉至台東市不用繞行市區。記者徐白櫻／攝影

台9線南下車潮常造成台東市區新生路堵塞，民眾抱怨尖峰時間要等3個號誌才能通過。縣長饒慶鈴今天視察太平溪右岸工程，建設處表示，堤岸道路工程進入最後一哩路，「馬蘭橋至康樂橋段」工程預計4月完工，以後卑南鄉至台東市不用繞行市區，溪流高灘地增闢槌球場與足球場，強化休憩功能。

台東縣府分階段開闢太平溪堤岸道路，今早縣長饒慶鈴會同立委黃建賓、台東市長陳銘風等人從開封橋視察至鐵路一號橋施工情況。建設處簡報指出，「馬蘭橋至康樂橋段」的工程總經費2.3億元，去年2月動工，歷經三次颱風，尚有800公尺還在進行路基、人行步道及欄杆工程。

處長蔡勝雄說明，太平溪路堤共構道路尚未全線完工，縱谷線南下車輛行走東49-1線往台東市區，最後匯集新生路易造成壅塞，4月底完工之後，馬蘭橋、日光橋、南王橋可以直接通行堤岸道路至台11線，不僅北上或南下車輛避開市區街道，也會大幅提升大豐地區聯外交通便利性。

此外，馬蘭橋下高灘地開闢運動場，陳銘風建議施設圍籬，以免球類飛落河面。建設處回應，高灘槌球與足球練習場進入第二期工程，預計今年底啟用，完工後整體規畫安全設施。

縣長饒慶鈴說，縣府分階段開闢太平溪堤岸道路，「馬蘭橋至康樂橋段」是市區精華路段，用地費昂貴，縣府先以墊付方式動工，所幸最後工程款獲中央全額補助，春節將到來，請施工單位做好工地安全維護。

台東縣太平溪右岸進行堤岸道路施工，馬蘭橋下的河底高灘地將施作運動場。記者徐白櫻／攝影
台東縣太平溪右岸進行堤岸道路施工，馬蘭橋下的河底高灘地將施作運動場。記者徐白櫻／攝影
台東縣太平溪右岸河堤道路施工進入最後一哩路，縣長饒慶鈴年前勘查施工情況，建設處報告指出，「馬蘭橋至康樂橋段」預計4月底可以完工通車。記者徐白櫻／攝影
台東縣太平溪右岸河堤道路施工進入最後一哩路，縣長饒慶鈴年前勘查施工情況，建設處報告指出，「馬蘭橋至康樂橋段」預計4月底可以完工通車。記者徐白櫻／攝影
台東縣太平溪右岸的「馬蘭橋至康樂橋段」道路預計4月底可以全線完工通車，以後卑南鄉至台東市不用繞行市區。記者徐白櫻／攝影
台東縣太平溪右岸的「馬蘭橋至康樂橋段」道路預計4月底可以全線完工通車，以後卑南鄉至台東市不用繞行市區。記者徐白櫻／攝影
台東縣太平溪右岸施工進入最後一哩路，「馬蘭橋至康樂橋段」預計4月全線完工，以後卑南鄉至台東市不用繞行市區道路。記者徐白櫻／攝影
台東縣太平溪右岸施工進入最後一哩路，「馬蘭橋至康樂橋段」預計4月全線完工，以後卑南鄉至台東市不用繞行市區道路。記者徐白櫻／攝影

台東 平溪

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