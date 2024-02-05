快訊

台76線小貨車載水果遭撞 失控翻落高架橋墜邊坡...車上2人雙亡

超幸運！統一發票中獎清冊出爐 13位得主他僅花50元中千萬

陳建仁訪宜蘭送加菜金 大讚林姿妙是愛心縣長、縣民之福

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院長陳建仁參訪宜蘭幸夫愛兒園，與孩童共讀親切互動。圖／行政院提供
行政院長陳建仁參訪宜蘭幸夫愛兒園，與孩童共讀親切互動。圖／行政院提供

行政院長陳建仁今天到宜蘭探訪幸夫愛兒園、宜蘭監獄，致贈加菜金及送福袋。他在幸夫愛兒園時表示，愛不分宗教族群，達觀師父40年來如1日照顧弱勢孩童長大成人，樹立良好典範；他也稱讚宜蘭縣長林姿妙辛苦扶育4個孩子長大，把孩子培養得這麼好，是一位有愛心的縣長，也是縣民之福。

陳建仁信奉天主教，今天拜訪達觀師父照顧家庭變故孩童的幸夫愛兒園，陳建仁說，達觀師父這40幾年來所照顧的孩子都長大了，很不簡單，他最近前往很多福利機構，包括照顧孩子或長者等，大家對不同族群做了最好的照顧，在佛教領域裡也有許多慈悲、智慧，願意照顧弱勢的人，師父就是付出愛心最好的典範，用生命陪伴生命，讓小朋友無憂無慮成長，生命充滿光輝與無限希望。

他說，政府除了推動0到6歲國家一起養，另外還強化社會安全網第二期計畫，這些政策除了中央政府努力還不夠，需要地方政府一起努力，他聽了林姿妙敘述單親生活的經歷，既要完成丈夫的遺志，還把4個孩子培養得這麼好，是一位有愛心的縣長，是縣民的福氣。

陳建仁隨後轉往宜蘭監獄送加菜金，慰問工作人員的辛勞，並前往戒護區，除了致詞外，全程並未受訪。

行政院長陳建仁參訪宜蘭幸夫愛兒園，與縣長林姿妙抱著孩童親切互動。圖／行政院提供
行政院長陳建仁參訪宜蘭幸夫愛兒園，與縣長林姿妙抱著孩童親切互動。圖／行政院提供
行政院長陳建仁參訪宜蘭幸夫愛兒園，感謝達觀師父長期對弱勢孩童的照顧。記者戴永華／攝影
行政院長陳建仁參訪宜蘭幸夫愛兒園，感謝達觀師父長期對弱勢孩童的照顧。記者戴永華／攝影
行政院長陳建仁參訪宜蘭幸夫愛兒園，致贈加菜金，感謝達觀師父對弱勢孩童的照顧。記者戴永華／攝影
行政院長陳建仁參訪宜蘭幸夫愛兒園，致贈加菜金，感謝達觀師父對弱勢孩童的照顧。記者戴永華／攝影

宜蘭 愛心 陳建仁

延伸閱讀

「跨‧1624：世界島臺灣」特展開幕 陳建仁讚名副其實

中國取消M503航線引美關切 陳建仁感謝美方支持

韓國瑜當選立法院長 陳建仁表達祝賀恭喜選舉順利

主持治安會報 陳建仁：春節持續落實肅竊防搶反毒打詐

相關新聞

市民要謝國樑交代商場爭議 許淑華：全被封鎖+刪除

基隆市東岸廣場爭議不斷，前得標廠商的協力廠商NET（主富集團）控基隆市府招商違法、花費3億興建的商場遭基隆市府「竊占」。...

陳建仁訪宜蘭送加菜金 大讚林姿妙是愛心縣長、縣民之福

行政院長陳建仁今天到宜蘭探訪幸夫愛兒園、宜蘭監獄，致贈加菜金及送福袋。他在幸夫愛兒園時表示，愛不分宗教族群，達觀師父40...

行人事故年減34% 基隆再增3科技執法設備取締車輛違規

基隆市長謝國樑去年1月間推動行人友善政策，市警局統計全市去年路口行人事故發生件數，比前年減少超過三成，展現成效。市警局今...

年節避塞車 台灣好行宜蘭輕旅行「雙線」遊程套票熱銷

過年出遊人擠人，為避免塞車，宜蘭縣政府推出2條輕旅好行路線，以套票方式結合飯店早午餐或下午茶，可享受泡湯或暢遊傳藝園區；...

花蓮森林育樂場域春遊好去處 林業署推暢玩享好禮

林業保育署花蓮分署統整管轄森林育樂場域，規畫春遊景點，由北往南分別是池南國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地...

基東岸廣場遇阻 延至年底完工

基隆市東岸廣場2月起由微風集團進駐，市府發包興建平台和通道，串接相鄰的東岸、市民和郵輪3處廣場，工程施作並不順利，原訂4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。