陳建仁訪宜蘭送加菜金 大讚林姿妙是愛心縣長、縣民之福

行政院長陳建仁今天到宜蘭探訪幸夫愛兒園、宜蘭監獄，致贈加菜金及送福袋。他在幸夫愛兒園時表示，愛不分宗教族群，達觀師父40年來如1日照顧弱勢孩童長大成人，樹立良好典範；他也稱讚宜蘭縣長林姿妙辛苦扶育4個孩子長大，把孩子培養得這麼好，是一位有愛心的縣長，也是縣民之福。

陳建仁信奉天主教，今天拜訪達觀師父照顧家庭變故孩童的幸夫愛兒園，陳建仁說，達觀師父這40幾年來所照顧的孩子都長大了，很不簡單，他最近前往很多福利機構，包括照顧孩子或長者等，大家對不同族群做了最好的照顧，在佛教領域裡也有許多慈悲、智慧，願意照顧弱勢的人，師父就是付出愛心最好的典範，用生命陪伴生命，讓小朋友無憂無慮成長，生命充滿光輝與無限希望。

他說，政府除了推動0到6歲國家一起養，另外還強化社會安全網第二期計畫，這些政策除了中央政府努力還不夠，需要地方政府一起努力，他聽了林姿妙敘述單親生活的經歷，既要完成丈夫的遺志，還把4個孩子培養得這麼好，是一位有愛心的縣長，是縣民的福氣。