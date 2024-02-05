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冬山河親水公園溫泉區獲核定 縣府盼中央建設經費

中央社／ 宜蘭5日電
宜蘭縣長林姿妙今天前往冬山河親水公園，聽取縣府工商旅遊處進度報告時，要求縣府團隊全力推動，並向中央爭取溫泉泡湯設施建設經費。聯合報系資料照
宜蘭縣長林姿妙今天前往冬山河親水公園，聽取縣府工商旅遊處進度報告時，要求縣府團隊全力推動，並向中央爭取溫泉泡湯設施建設經費。聯合報系資料照

宜蘭縣第4個溫泉區「冬山河親水公園溫泉區」已獲交通部觀光署核定，宜蘭縣政府除續辦溫泉開發許可及溫泉水權申請外，也已編列285萬元，規劃泡湯設施設計。

宜蘭縣長林姿妙今天前往冬山河親水公園，聽取縣府工商旅遊處進度報告時，要求縣府團隊全力推動，並向中央爭取溫泉泡湯設施建設經費。

工旅處透過新聞稿指出，繼礁溪溫泉區、蘇澳冷泉區及員山溫泉區後，縣府編列新台幣1700萬元，辦理冬山河親水公園溫泉資源探勘調查及溫泉區劃設案，劃設面積約16.61 公頃。

經探勘結果，探勘井井深800公尺、泉溫為攝氏52.4度、酸鹼值為7.1，泉質分類屬於中性碳酸氫鹽泉，抽水試驗估計安全出水量為每日336立方公尺，顯示冬山河親水公園東南側地區具有溫泉開發潛能。

工旅處指出，完成探勘作業後，縣府於民國111年5月將「宜蘭縣溫泉區管理計畫-新增劃定：冬山河親水公園溫泉區」草案報請交通部觀光署審查，草案於今年1月11日獲核定。

工旅處表示，縣府已於111年預算中編列285萬元，辦理冬山河親水公園泡湯設施設計，規劃以蘭陽的海（龜山島）、蘭陽的山（太平山）為主軸設計特色溫泉區，配置8種泡湯場域。

工旅處指出，將分年、分期施作觀光遊憩設施及管線工程，預計投入 1.1 億元，後續除將續辦溫泉開發許可及溫泉水權申請外，並向觀光署爭取溫泉泡湯設施建設經費。

宜蘭 溫泉

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