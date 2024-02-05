三仙台八拱橋 今起重開放

台東海岸封閉1年餘的三仙台八拱橋今起重新開放，小野柳風景區更新設施本月10日也將試營運，縣府交觀處指出，去年遊客量正成長，今年持續刺激觀光，本月起補助國外包機及15人以上團客，國內團體若半數團員年齡55歲以上，平日連續住台東2晚，每人可享千元優惠。

東管處說明，三仙台八拱橋受2022年918強震影響暫停開放，委託「台灣省結構工程技師公會」安全鑑定，未發現橋體或鋼梁錯位側移、傾斜變形，今天起開放通行，但考量強風落橋風險，若逾10級風將封閉。

此外，富岡地質公園（小野柳風景區）遊客中心更新展示、新建公廁，內部空間增設集哺乳室及穆斯林祈禱室等友善設施，本月10日試營運。

台東縣政府交觀處表示，為刺激觀光，推出「2024台東獎勵旅遊及度假會議活動」，國外包機入境及15人（含）以上團體旅客可申請補助，金額將依入住天數而定。

除鎖定海外市場爭取國外旅客，國內團體15人以上團體若半數旅客年逾55歲、平日連續住台東2晚以上，每人次可申請1000元，每團獎勵金最高3萬元。