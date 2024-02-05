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基東岸廣場遇阻 延至年底完工

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市東岸廣場2月起由微風集團進駐，市府發包興建平台和通道，串接相鄰的東岸、市民和郵輪3處廣場，工程施作並不順利，原訂4月22日完工，但因管線需先遷移、拆除市民廣場樓板難度高，加上與周邊工程重疊，估計要到年底才能完工。

基隆東岸廣場地下停車場原由大日公司營運，地上商場由主富公司（NET）經營，今年1月31日契約期滿前，市府重新招商，提出「東岸立體停車場增改修建營運移轉（ROT）案」，1月29日公告與微風廣場實業公司簽約。

不少基隆人樂見微風進駐東岸廣場，但NET主張投資權益受損，在市府點移交資產時表達異議。市府和NET對地上物產權歸屬認知有歧見，NET已訴諸法律行動，尚待法院裁決。

基隆市前市長林右昌任內發包「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，主要工程包括西側階梯平台、串接平台、市民廣場及串接平台樓梯、東岸商場連接道，完工後將可從基隆港西岸國門廣場到東岸郵輪廣場，再串連市區市民廣場、東岸廣場，透過水平和垂直動線，帶給民眾全新的公共空間體驗。

基市府都市發展處長謝孝昆說，東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程，基地位在市中心交通重要節點，施工前期就面臨克服環境及施工障礙等問題，導致工期拉長。目前已完成地下基樁工程，即將進行地面鋼構吊裝作業，後續會在夜間施作跨越中正路鋼構平台等，預計今年底完成，提供市民一座優美的跨路串接平台廣場。

NET 基隆港 郵輪

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