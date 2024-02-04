癌症長者70歲迷上粉彩佛像 長照機構幫他圓夢開辦畫展

74歲癌症病友林金龍原本是油漆工，喜歡親近佛理，初中時常去住家附近的募善堂沉思禮佛，退休後70歲開始學畫，把印象中美好佛像，透過自創的工筆畫加粉彩技法，畫出細膩雅致作品。去年他入住長照機構，機構問他「開辦畫展」好嗎？激發其意志，今天終於圓夢。

林金龍扶養4名子女長大，年輕時喜愛佛法，因忙於工作及家庭事務，未能親近鑽研，今天在山水秀麗的佛光山圓明寺開辦個人畫展，而辦畫展之處正是他年輕時曾去過的地方。林金龍說，人生際遇如此奇妙，冥冥之中，選擇在這裡辦畫展。

林金龍出身宜蘭頭城，個性內向，111年底被診斷出淋巴癌，為接受專業照顧，去年8月入住嗣大人長照機構，機構員工很少看到他開心與大家互動，在一次得知林金龍曾創作不少維妙維肖的畫作，畫作除展現工筆畫細膩，觀察入微，也增添粉彩的艷麗。

機構院長吳沅鎂稱讚他的畫好看，提議「我們來幫你籌辦畫展，好嗎？ 」起初他半信半疑，但在員工鼓勵下激發意志力，他不眠不休、日夜作畫，別人入睡時他醒著畫、別人午休時他還在畫。林金龍說，繪畫療癒心靈、豐富他罹病後的人生。

今天出席義賣畫展的縣長林姿妙表示，銀髮族在長照機構快樂生活、認真學習、做自己喜歡的事，最快樂；林金龍習畫至今雖僅4年，但能有許多傑出畫作，很不簡單，恭喜他如願在長照機構圓夢。

嗣大人長照住宿機構董事長職念一表示，機構除提供住民們妥善照顧，也願意協助住民長者在有生之年圓夢，不要讓長者認為住進長照機構後就放棄了一切夢想，機構有足夠的資源與人力可協助長者圓夢。