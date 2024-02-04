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三仙台八拱橋明天開放 樂齡團客連住台東2晚享補助
台東海岸封閉 1年餘的三仙台八拱橋明天起重新對外開放，小野柳風景區服務中心更新設施也在2月10日試營運。縣府交觀處指出，去年遊客量正成長，今年為持續刺激觀光，2月1日起補助國外包機及15人以上團客，另看好退休族商機，國內團體若半數團員年紀達55歲以上，平日連續入住台東2晚可享優惠，今年編列1200萬獎勵金拚觀光。
台東縣去年觀光人數破870萬人次，相較2022年成長7.34％，恢復疫情前榮景。縣府統計指出，鹿野高台吸引175萬9853人、池上大坡池地區173萬9414人、知本溫泉157萬9024人、小野柳 60萬9595人、三仙台風景區38萬45人。
東管處指出，三仙台八拱橋因受2022年918強震影響暫停開放，委託「台灣省結構工程技師公會」進行安全鑑定，均未發現橋體或鋼梁錯位側移、傾斜變形，2月5日起開放通行，因考量強風落橋風險，超過10級風封閉。
富岡地質公園（小野柳風景區）遊客中心更新展示、新建公廁，內部空間也增設集哺乳室及穆斯林祈禱室等友善服務設施，預計2月10日大年初一試營運。
台東縣府推出「2024台東獎勵旅遊及度假會議活動」，國外包機入境及15人（含）以上團體旅客可申請補助，金額依入住天數而定。除鎖定海外市場爭取國外旅客外，國內團體15人以上團體，超過半數旅客年逾55歲、平日連續入住2晚以上，每人次可申請1000元，每團獎勵金最高3萬元。
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