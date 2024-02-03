天行者協會送314公斤火鍋料 送感化學校少年圍爐加菜

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
天行者協會送314公斤火鍋料，送感化學校少年圍爐加菜。圖／天行者慈善協會提供
天行者協會送314公斤火鍋料，送感化學校少年圍爐加菜。圖／天行者慈善協會提供

基隆市天行者慈善協會、華昇食品公司，捐贈314公斤頂級魚板火鍋料給一家感化學校，在農曆年前為學校192位誤入迷途少年加菜，期許他們感受社會的溫暖。

天行者慈善協會理事長李昌萬說，該所感化學校是感化教育場所，除培養一技之長外，也教導誤入迷途的少年能夠導正行為，在春節前特別需要關懷，讓他們圍爐加菜。

李昌萬表示，透過矯正署副署長楊方彥的介紹，了解學校的用心，因此與愛心企業華昇食品，捐贈314公斤的頂級魚板火鍋料，提供給學生享用。

校長郭宗裕表示，每個少年都有屬於他們自己的背景故事，絕大多數也都是在家庭關係上相對弱勢與脆弱。除了學校陸續辦理面對面的懇親活動、電話懇親等活動外，在享用熱騰騰的美食，可以感受到天行者慈善協會滿滿的愛。

執行長黃永翔說，捐贈活動由路行者希望學院2名學員協助搬運，他們過去受到社會大眾的幫助，如今自己有能力也希望回饋社會，這2位學員過去曾在街頭流浪，去年來到希望學院後，經生活輔導及工作媒合，目前生活逐步改善當中。

天行者協會送314公斤火鍋料，送感化學校少年圍爐加菜。圖／天行者慈善協會提供
天行者協會送314公斤火鍋料，送感化學校少年圍爐加菜。圖／天行者慈善協會提供
天行者協會送314公斤火鍋料，送感化學校少年圍爐加菜。圖／天行者慈善協會提供
天行者協會送314公斤火鍋料，送感化學校少年圍爐加菜。圖／天行者慈善協會提供

基隆 感化 火鍋

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