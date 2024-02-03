天行者協會送314公斤火鍋料 送感化學校少年圍爐加菜

基隆市天行者慈善協會、華昇食品公司，捐贈314公斤頂級魚板火鍋料給一家感化學校，在農曆年前為學校192位誤入迷途少年加菜，期許他們感受社會的溫暖。

天行者慈善協會理事長李昌萬說，該所感化學校是感化教育場所，除培養一技之長外，也教導誤入迷途的少年能夠導正行為，在春節前特別需要關懷，讓他們圍爐加菜。

李昌萬表示，透過矯正署副署長楊方彥的介紹，了解學校的用心，因此與愛心企業華昇食品，捐贈314公斤的頂級魚板火鍋料，提供給學生享用。

校長郭宗裕表示，每個少年都有屬於他們自己的背景故事，絕大多數也都是在家庭關係上相對弱勢與脆弱。除了學校陸續辦理面對面的懇親活動、電話懇親等活動外，在享用熱騰騰的美食，可以感受到天行者慈善協會滿滿的愛。