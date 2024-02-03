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羅東製材專賣所 國產材商品有履歷

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

羅東林業文化園區國產材製材專賣所昨天開幕，是全台首間專賣驗證履歷國產材的處所，販售上百件國產材家具、板材，以及木製文創品、精油等小型商品，提供木製品與精油DIY手作體驗，並設有飲食區。

羅東林業文化園區的前身是1924年成立的羅東林場，當時太平山檜木林業盛行，羅東林場是唯一的集散地；隨著國內林業轉變，1979年羅東森林鐵路停駛、1991年政府宣布禁伐天然林，羅東林場沒落荒廢。林業保育署2009年重啟轉型成觀光園區，成為宜蘭重要地標，每年可吸引約80萬人次參觀。

製材專賣所按原有的日式建物分為一館、二館，占地約160平方公尺，一館較大，主售家具、板材類，約有100多件商品，也可以視客戶需求訂製；二館主售文創品、木屑、精油等小型商品，另設有輕食區，供民眾休息用餐。

林業署宜蘭分署經營企劃科長蔡明哲說，最重要的任務還是帶民眾認識國產材驗證履歷，目前共有3種驗證履歷，CAS、TAP多適用於建材、板材類的大型工廠，全台約有10多間通過，台灣林產品追溯系統則多屬文創類商品，全台有超過2、300個商家通過。

製材專賣所開館時間是上午9時到下午5時，每周三公休，除了商品販售與輕食區，還有木製精油、創意手做木製品等DIY體驗課程。

履歷 文創 羅東

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