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春節東部限定 轉乘有好康

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

春節7天連假到來，因應返鄉及出遊人潮，公路局台東監理站@=推「東部限定」連假搭客運與「在地有腳活動租車優惠」等措施；另協調興東客運規畫玉長公路路線，配合台鐵紅眼加班列車無縫銜接，加開4班車，方便東海岸夜間返鄉轉乘旅客。

台東監理站長洪美芳說，東部限定加碼優惠，凡持國道客運票證向指定業者租車，就能享優惠及客運回程車票再折扣，最高折抵200元；另購買東部台灣好行持套票及合法民宿業者住宿證明，可享北宜、北花來回票4人同行1人免費或憑票證回程票再抵退200元優惠。

另協調興東客運公司「8181」公車，配合台鐵445及447車次，2月7日加開一班公車、2月8日配合紅眼列車5270車次，加開一班接駁公車；2月13日配合5269車次及2月14日472、5238車次，加開一班接駁公車。路線經玉里、寧埔、成功（經玉長公路）路線。

監理站說明，在地有腳租車優惠措施部分，有東帝、金帝、台東旅遊通、杰泓、標竿、TR9、安棋、知本、裕新、愛旺及聯邦等11家租賃業者配合優惠方案，旅客只要持公路客運票證或租車單，無論租車或回程購票，機汽車最高50元至200元不等折價優惠。

公車 台東 監理站

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