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寒流網購魚貨夯 宅配增2成

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

春節將至，魚貨是重要年貨，除傳統市場、超市外，網購宅配大量增加。基隆區漁會表示，因為下雨、寒流不斷，年前網購成長二到三成，網購種類以白鯧魚，大黃魚，透抽，大鮑魚，干貝、烏魚子等最受歡迎，近日是高峰。

基隆區漁會魚貨販賣部貨色齊全，每天人潮絡繹不絕。基隆區漁會總幹事陳文欽表示，白鯧、石斑魚、黃金鯧、黃魚、透抽，大鮑魚，干貝、烏魚子都很受歡迎，每天銷量都很大，拜拜都要用到，特別是當地的飛魚卵香腸，很受年輕人歡迎。

基隆區漁會表示，今年過年前寒流不斷，又常下雨，昨天基隆還是下雨天，民眾減少出門，來客情況有變化，網購宅配整體銷售明顯增加，成長至少二到三成，特別是客製化的漁貨，烹煮上容易上手。

新北野柳地區魚貨供應商張永耀表示，今年因為物價波動，很多魚貨貨源價格都漲，愈接近年關跳動會愈多，他們以3千元推出的不同魚貨組合，5年沒有漲價，CP值很高，在市場個別買總價超過5千元。今年下雨和寒流不斷，宅配很受歡迎，會運送到家。

經營魚貨網購業者陳信助推出圍爐年菜組，他說，今年商品成本不斷高漲，忍痛自行吸收價格照去年原價，薄利多銷讓大家好過年。

基隆 寒流 網購

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