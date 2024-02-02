羅東林業園區國產材製材專賣所開幕 專售驗證履歷商品

羅東林業文化園區國產材製材專賣所開幕，是全台首間專賣驗證履歷國產材的處所，販售上百件國產材家具、板材，以及木製文創品、精油等小型商品，提供木製品與精油DIY手作體驗，並設有飲食區，遊客以後到林業文化園區可以安心消費、休息。

羅東林業文化園區的前身是1924年成立的羅東林場，當時太平山檜木林業盛行，羅東林場是唯一的集散地；隨著國內林業轉變，1979年羅東森林鐵路停駛、1991年政府宣布禁伐天然林，羅東林場沒落荒廢。林業保育署2009年重啟轉型成觀光園區，成為宜蘭重要地標，每年可吸引約80萬人次參觀。

林業署宜蘭分署指出，2019年農業部推出國產材履歷驗證，分署為配合推廣，也計畫在林業園區設置專賣所，2022年選定園區內2棟原有的一層樓日式建築，去年招商，和台灣第一間取得林產物產銷履歷驗證（TAP）的京典奇特公司簽約，規畫與內部整修，今天開幕。

製材專賣所按原有的日式建物分為一館、二館，占地約160平方公尺，一館較大，主售家具、板材類，約有100多件商品，也可以視客戶需求訂製；二館主售文創品、木屑、精油等小型商品，約有2、300件，另設有輕食區，供民眾休息用餐。

製材專賣所開館時間是上午9時到下午5時，每周三公休，除了商品販售與輕食區，還有木製精油、創意手做木製品等DIY體驗課程。分署表示，今年是羅東林場100周年，3月開始林業園區會推出持續整年的一系列紀念活動，製材專賣所也會有相對應的活動、優惠等等。

林業署宜蘭分署經營企劃科長蔡明哲說，製材專賣所除了販售商品，最重要的任務還是帶民眾認識國產材驗證履歷。目前共有3種驗證履歷，CAS、TAP多適用於建材、板材類的大型工廠，全台約有10多間通過，台灣林產品追溯系統則多屬文創類商品，全台有超過2、300個商家通過，詳情可查詢國家林產技術平台。