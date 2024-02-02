快訊

綠白交鋒！民進黨醫界大老公開信指喬國會選舉 民眾黨開記者會回應

到新家秒遭退貨！狗狗不知被拋棄還天真傻笑 超扯棄養理由惹心疼

籃球／假球案前裕隆球員翁嘉鴻遭通緝 恩師曝為還債已逃大陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆仁愛等6大傳統明起交管 春節垃圾清運時間公布

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆仁愛等6大傳統明起交管，春節垃圾清運時間公布。圖／基隆市警局提供
基隆仁愛等6大傳統明起交管，春節垃圾清運時間公布。圖／基隆市警局提供

春節將屆，購買年貨人潮陸續出現，基隆市仁愛市場等6處傳統市場，市警局明天起，派遣警力加強交通疏導，部分路段禁止車輛進入；另環保局也公告，除夕晚上6時後及初一至初三全市停止收運垃圾。

市警局今天指出，2月7日起至9日，警方規畫警力加強基隆市各大型傳統市場周邊道路交通疏導勤務，2月7、8日自上午8時起至下午5時止，2月9日除夕自上午8時起至下午2時止，於6處傳統市場仁愛、成功、信義、南興、安樂及麥金路果菜市場加強交通疏導，並於各重要路口設置告示牌提醒用路人配合。

仁愛市場因人潮多，提早於2月3、4日上午8時起至下午2時止，執行市場周邊交通疏導勤務，以避免市區道路壅塞。交通隊呼籲民眾外出採買年貨時，盡可能搭乘大眾交通工具。

環保局也表示，2月2日至8日實施年終大掃除，除4日例假暫停收運外，仁愛區依原清運方式，中午及晚上各清運一次；其他六區則增加下午1時30分起，以聽到垃圾車音樂為準，巡迴清運一次，晚上依正常班次時間清運。

2月9日除夕日，自下午1時起，全市巡迴清運垃圾；晚上6時後，除定點垃圾車外，全面停止收運垃圾；晚上7時至11時，全市16處定點放置垃圾車，供市民丟棄垃圾。

2月10至12日 初一至初三，全市停止收運垃圾。13日初四恢復正常收運垃圾、資源回收、廚餘回收及大型廢棄物等工作，當天下午加收一班垃圾車。14日初五清潔隊恢復正常上班，適逢每周三為休息日，當天休息。

大型廢棄物電話受理登記截止至2月7日，提醒民眾盡早登記，並依通知於約定時間搬運到馬路旁，勿堆積巷道影響道路通行。仁愛區、七堵區及暖暖區民眾請洽（02）24312589；中正區、信義區、安樂區及中山區民眾請洽（02）24666863。

基隆仁愛等6大傳統明起交管，春節垃圾清運時間公布。圖／基隆市政府提供
基隆仁愛等6大傳統明起交管，春節垃圾清運時間公布。圖／基隆市政府提供

傳統市場 垃圾車 基隆 除夕

延伸閱讀

影／基隆往沖繩...地中海榮耀號外籍旅客落海獲救 郵輪4日將返基港

竹市春節連假垃圾清運看這裡！ 年初一至初四停收

花蓮市年前大型廢棄物破萬件 清潔隊增派車隊清運

春節期間彰化縣26鄉鎮市垃圾清運時間出爐 呼籲民眾落實資源回收

相關新聞

助揭露海域遊憩風險 海委會優化告示牌、開發APP

海委會為促使地方以「揭露風險」取代「禁止管制」，設置海域告示牌指引及開發海洋遊憩風險資訊系統，經研討擬開放宜蘭縣南澳地區...

羅東林業園區國產材製材專賣所開幕 專售驗證履歷商品

羅東林業文化園區國產材製材專賣所開幕，是全台首間專賣驗證履歷國產材的處所，販售上百件國產材家具、板材，以及木製文創品、精...

基隆仁愛等6大傳統明起交管 春節垃圾清運時間公布

春節將屆，購買年貨人潮陸續出現，基隆市仁愛市場等6處傳統市場，市警局明天起，派遣警力加強交通疏導，部分路段禁止車輛進入；...

春節前下雨寒流魚貨夯 宅配業績增2成！這幾種海鮮饕客最愛

農曆春節快要到了，因為拜拜需要牲禮魚，魚貨是重要年貨，除了傳統市場、超市外，網購宅配增加非常多，基隆區漁會表示，因為下雨...

點交東岸商場掀議…NET提告市長、官員強盜 基市府回應了

微風集團自2月1日起接手營運基隆東岸廣場，基隆市政府表明1月31日完成資產點交，原負責商場營運的主富服裝公司（NET）今...

疫情升溫2族群高風險 台東縣衛生所加開XBB及流感疫苗接種

考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再度升溫，台東縣政府今天宣布，台東縣內衛生所除了接種率高的關山鎮等3鄉鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。