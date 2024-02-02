基隆仁愛等6大傳統明起交管 春節垃圾清運時間公布

春節將屆，購買年貨人潮陸續出現，基隆市仁愛市場等6處傳統市場，市警局明天起，派遣警力加強交通疏導，部分路段禁止車輛進入；另環保局也公告，除夕晚上6時後及初一至初三全市停止收運垃圾。

市警局今天指出，2月7日起至9日，警方規畫警力加強基隆市各大型傳統市場周邊道路交通疏導勤務，2月7、8日自上午8時起至下午5時止，2月9日除夕自上午8時起至下午2時止，於6處傳統市場仁愛、成功、信義、南興、安樂及麥金路果菜市場加強交通疏導，並於各重要路口設置告示牌提醒用路人配合。

仁愛市場因人潮多，提早於2月3、4日上午8時起至下午2時止，執行市場周邊交通疏導勤務，以避免市區道路壅塞。交通隊呼籲民眾外出採買年貨時，盡可能搭乘大眾交通工具。

環保局也表示，2月2日至8日實施年終大掃除，除4日例假暫停收運外，仁愛區依原清運方式，中午及晚上各清運一次；其他六區則增加下午1時30分起，以聽到垃圾車音樂為準，巡迴清運一次，晚上依正常班次時間清運。

2月9日除夕日，自下午1時起，全市巡迴清運垃圾；晚上6時後，除定點垃圾車外，全面停止收運垃圾；晚上7時至11時，全市16處定點放置垃圾車，供市民丟棄垃圾。

2月10至12日 初一至初三，全市停止收運垃圾。13日初四恢復正常收運垃圾、資源回收、廚餘回收及大型廢棄物等工作，當天下午加收一班垃圾車。14日初五清潔隊恢復正常上班，適逢每周三為休息日，當天休息。

大型廢棄物電話受理登記截止至2月7日，提醒民眾盡早登記，並依通知於約定時間搬運到馬路旁，勿堆積巷道影響道路通行。仁愛區、七堵區及暖暖區民眾請洽（02）24312589；中正區、信義區、安樂區及中山區民眾請洽（02）24666863。