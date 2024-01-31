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紙風車「巫頂環遊世界」 2/3連2天基隆演出

中央社／ 基隆31日電

基隆港務分公司邀請紙風車劇團2月3日和2月4日連2天下午3時30分，在東岸旅客中心頂樓海景第1排的蝶客空中花園演出「巫頂環遊世界」，活動免費入場，邀請民眾前來賞海看劇同樂。

紙風車文教基金會執行長張敏宜今天在記者會表示，「巫頂環遊世界」共有4個橋段，由最有經驗的巫婆「巫頂」揮灑魔法，運用戲劇的想像力，帶領大家從基隆港出發環遊世界。

首站到貝里斯森林「聽牛蛙唱歌」，接著逗趣的「起床號」和全場孩子共同克服賴床的習慣，而後跟著小丑魚「小芬小蓮海底歷險」，最後安排全場民眾一同參與「海底世界運動會」前進海洋世界冒險。

台灣港務公司基隆港務分公司總經理高傳凱指出，港務公司將串聯東西岸旅客中心，打造完整國際水岸觀光區，延續客貨雙軸心的發展策略，朝國際觀光、運輸及物流等多元化發展。

高傳凱說，港務公司繼東岸旅客中心商場完成招商後，西岸旅客中心商場和停車場也已公告招商，規劃西2倉庫1樓作為生活與文化創意區，2樓為郵輪旅客服務區，西3倉庫1樓和2樓為郵輪旅客通關檢查與行李服務作業區。

基隆港 紙風車

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