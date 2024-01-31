羅東幼幼專班新園舍動土

宜蘭縣羅東鎮立幼兒園昨天辦理新園舍動土典禮，專門為2到3歲幼兒打造8間教室與風雨廊道等。園方指出，幼兒超過2歲後不能待在托嬰中心，鎮內每年有超過50名「流浪幼兒」面臨無校可讀窘境，新的幼幼專班明年8月完工，預計可收托128名幼童，盼滿足幼教需求。

幼幼專班園舍是一層樓建築，占地3006.4平方公尺，位於目前的籃球場，耗資7068萬元，中央補助6218萬元，預計明年8月完工。一樓設有8間教室與寬5公尺的風雨走廊，提供雨天活動環境，樓頂也設有欄杆、天窗和幼童專用互動設施，孩子們可以安全無虞的環境下眺望藍天。

幼兒園長林淑玲表示，目前羅東鎮幼托缺口大，鎮立幼兒園本園加上2間分園，每年都備取到4、50人；由於法規規定，幼童超過2歲就不能待在托嬰中心，一些幼童可能10月、11月滿2歲就要離開，錯過幼兒園入學時機，變成無校可念，每年約有超過50人。

鎮立幼兒園幼幼班新園舍明年8月完工，預計可收托128名2到3歲幼兒，緩解幼托量能不足的窘境；林淑玲說，新的園舍也會根據2到3歲孩童需求，強化如廁、照顧等特別需求，與原先3到5歲的幼兒園串聯成適齡適性的一條龍服務。

羅東鎮長吳秋齡說，新的園舍是全台首創公設公辦幼幼專班學習空間，在軟硬體設施、教材、教保人員與空間配置上都有其特殊性與專業性，打造家長放心安心、孩童快樂安全的學習環境。