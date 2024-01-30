春節出遊注意 台東十大景區春節實施交通疏導

今年春節連假共七天，2月8日（小年夜）至2月14日（大年初五）止，公路局針對台東多良車站、金城武樹、水往上流、八仙洞等景區實施交通疏導及管制措施，預估年初一起湧現出遊潮，若利用公共運輸返鄉或出遊，可享轉乘在地客運折扣、台灣好行、11家汽機車租賃及客運套票等項優惠。

交通部公路局南區養護工程分局今天召開春節疏運記者會，南分局副分局長林俊和、高雄區監理所副所長何梅錦等人說明春節連續假期交通疏運計畫。會中指出，台9線金崙大橋、多良車站、初鹿牧場、金城武樹、關山鎮，以及台11線富岡漁港、小野柳、水往上流、三仙台及八仙洞等地都是易壅塞路段，規畫替代路線及彈性調整燈號，遊客要注意管制措施。

台20線南橫公路梅山口至向陽路段屬於管制路段，配合春節連假，2月8日（周四）及2月13日（周二）不管制通行，每日上午7點至下午2點小型車輛可進入，下午5點前須離開管制路段。台9線2月8日及2月10至12日實施北上漸變，南下漸變則為2月12日至14日，建議民眾下載「幸福公路APP」查詢路況。