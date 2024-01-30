金馬影后陳淑芳現身「同心鞋力」表情豐富談助人最好命

金馬影后陳淑芳今到宜蘭參與愛心贈鞋公益活動，她表情豐富，暢談自己做公益是受到家人影響，這次擔任新北市樂心關懷協會愛心大使，購買20萬元鞋品兌換券，每券面額1000元，希望拋磚引玉，幫助弱勢家庭的孩子過年能夠擁有一雙新鞋子。

新北市樂心關懷協會長期投入公益，有感於弱勢家庭孩童經常被迫穿著不合腳的二手鞋或早該淘汰的舊鞋，因此協會8年前推動「步步高升」捐鞋活動。協會今年首度與宜蘭縣政府合作，今天由理事長黃世和、前任理事長林陽晉及協會愛心大使陳淑芳代表捐贈面額1000元、共200張的全家福鞋品兌換券。

黃世和表示，對一般家庭而言，買雙鞋可能非常容易，但對於貧困弱勢家庭來說是件困難的事，希望透過贈鞋活動讓經濟弱勢孩童不會因為貧困，陷入「沒有選擇的機會」，希望跟一般孩子擁有相同選擇權，挑選自己喜歡的鞋子，重拾自信，穿上新鞋跑的更快、走的更遠。

擔任協會愛心大使、金馬影后陳淑芳表示，自己出生新北市九份，但高中就讀蘭陽女中，宜蘭是她第二故鄉，以前他們家有很多金條，貧窮急難者需借錢求助，她父親就切一塊金子給對方，她投入公益多少是受到家人影響，尤其「從事公益的人最好命」，希望藉此拋磚引玉，鼓勵更多人加入公益之路。

林姿妙與陳淑芳一見如故，互讚對方漂亮，陳淑芳拍照時擺出可愛逗趣的表情與姿勢，讓與會者大讚她天生就是一位好演員。

林姿妙表示，弱勢家庭在全球通膨及不景氣下生活更不易，鞋品兌換券不止是實質物質支持，更象徵社會的關懷與愛心，讓孩子們能感受到社會的溫暖，而縣府也會透過社會處及5個社會福利服務中心社工員將兌換券送到弱勢孩童手中，幫助他們好好就學念書。