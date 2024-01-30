春節適逢花季 7天連假台東3處賞花景點向遊客招手

農曆7天春節連假下周開始，不少民眾計畫出遊行程，台東縣包括南迴線金針山、縱谷線池上及關山、海端霧鹿與利稻等3處適逢櫻花、油菜花花季，美麗花海熱情向遊客招手，路過千萬別錯過。

太麻里鄉公所表示，每年1月至3月，是金針山櫻花開的季節，山區栽種近千株吉野櫻、山櫻及八重櫻等品種已陸續綻放，春節期間預估有6至7成開花，山區交通、通訊及住宿方便，適合出遊。

台東縱谷線有稻米之鄉稱號，目前休耕期，農友們會栽種油菜花作為綠肥養田，包括關山鎮及池上鄉稻田開滿黃澄澄油菜花朵，婉如舖上黃地毯般漂亮，吸引無數遊客，成為田園風光的旅遊亮點。

池上鄉公所今年也廣邀農民栽種近90公頃油菜花，大多集中在知名景點伯朗大道附近稻田。鄉長林建宏表示，因今年較缺水，所以油菜花生長較緩慢，目前正陸續開花中，預計在過年期間盛開。

另同樣位於縱谷線高海拔的南橫公路海端鄉霧鹿與利稻村，也是每年春節期間台東的賞櫻熱門景點，海端鄉公所指出今年霧鹿和利稻2村的櫻花目前也已開花，過年期間南橫公路全線開放通行。