龍田綠色隧道遭砍頭 遊客錯愕

台東鹿野鄉龍田綠色隧道行道樹，日前遭鄉公所「斷頭式」修樹，遊客錯愕、失望，感嘆美景消失，認為手法太粗暴；鹿野鄉公所解釋，路樹影響作物日照，去年颱風造成樹木斷枝壓壞民宅，公所才決定矮化；縣府農業處說，路樹主管機關應參照自治條例維護路樹，避免發生爭端。

台東武陵綠色隧道、龍田綠色隧道及卑南綠色隧道都是知名景點，龍田綠色隧道位於通往鹿野高台必經道路旁，是許多遊客拍照景點，但遊客近日發現，該路段樹木全被砍頭，直言「手法太粗暴」。

林姓遊客抱怨，原期待在綠色隧道騎車悠閒出遊、拍照，豈知到場只見樹木光禿一片，完全沒有特色、非常失望。

鄉長李維順說明，龍田路段小葉欖仁栽種密度高，高大樹木擋到日照、影響作物收成，還有十多名鄉親因掉落種子騎車滑倒，造成不小民怨。

他說，此次全面矮化路樹鄉親舉雙手贊成，原則仍以民意為依歸，至於觀光面衝擊，應該2年就能恢復茂密樹形，「先顧肚子再來顧佛祖」，這是沒辦法的事。

縣府農業處長許家豪表示，台東縣行道樹管理自治條例依據行政院公共工程委員會所制訂的修樹規範，該路段路樹主管機關為鄉公所，應參照準則修樹。