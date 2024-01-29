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藍白帳蓬毀了伯朗大道美景？池上鄉公所：那是私有地

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣池上鄉錦新3號道路（伯朗大道）入口處出現攤商帳蓬，有人擔心破壞整體景觀引發正反論戰。圖／讀者提供
台東縣池上鄉錦新3號道路（伯朗大道）入口處出現攤商帳蓬，有人擔心破壞整體景觀引發正反論戰。圖／讀者提供

農曆春節即將到來，預期會為台東帶來可觀商機。近日池上伯朗大道入口處出現整排藍白相間帳蓬，地主張貼招商廣告，每月租金6千元，準備近期開張營業。不過此舉引發在地居民議論，有人認為帳篷不雅觀，變成美景殺手，但支持者認為私有地做小生意不該被苛責，兩派立場爭論不休。

池上鄉公所指出，初步了解這些搭帳篷的土地是私有地，位處「老田文化園區」界線旁，無法用地方自治法規給予規範，會柔性勸導。

池上鄉錦新3號道路全長2.2公里，因景色優美被廠商選為廣告拍攝地點聲名大噪，又名伯朗大道。筆直馬路兩旁沒有電線桿矗立，每年6月及10月，無邊無際的金色稻穗迎風搖曳，路中央還有一棵「金城武樹」，禁止機慢車行駛。

因應伯朗大道禁止車輛進入，景點附近有不少業者經營自行車出租，近日入口處空地搭設數座帳篷。有人在地方臉書社團發文批評說，帳篷突兀很難看，嚴重影響整體景觀，懷疑未經合法申請招商出租很醜，景區不是美食街。

不過也有支持者說，農家收入少，好不容易盼來人潮，這塊土地是建地，不是農業用地，私有地做小生意不為過。也有人緩頰說，其實若是帳篷漂亮、有質感，配得上周邊美麗環境也無妨。

台東縣池上鄉錦新3號道路（伯朗大道）入口處出現攤商帳蓬，有人擔心破壞整體景觀引發正反論戰。圖／讀者提供
台東縣池上鄉錦新3號道路（伯朗大道）入口處出現攤商帳蓬，有人擔心破壞整體景觀引發正反論戰。圖／讀者提供

伯朗大道 廣告

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