快訊

監視器全都錄！4大狗太興奮衝出門扯掉飼主褲子 他慘變「遛鳥俠」社區裸奔

國三重大車禍！高工局工程車遭撞落邊坡 送醫兩人1不治1輕傷可出院

日本「小合掌村」童話變調！無視告示牌提醒 台灣團客嬉鬧打雪仗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手刀快訂！宜蘭頭城「黃金茂谷」上市 量少質佳掀搶購潮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
頭城鎮農會明星農產「黃金茂谷」搶鮮上市，果皮薄、果肉多汁，甜度可達12度以上，由於數量稀少，一上市就造成搶購潮。圖／縣政府提供
頭城鎮農會明星農產「黃金茂谷」搶鮮上市，果皮薄、果肉多汁，甜度可達12度以上，由於數量稀少，一上市就造成搶購潮。圖／縣政府提供

迎接農曆年，宜蘭盛產的柑橘類農產品上市了，尤以來自頭城鎮的明星農產「黃金茂谷」最搶手，當地因氣候環境適宜，農民10年栽培研發出金黃色澤的黃金茂谷，果皮薄、果肉多汁，甜度可達12度以上。由於產量稀少，一上市就造成搶購潮，目前排隊等出貨尚有600多箱。

頭城鎮農會今天舉辦黃金茂谷暨桶柑上市發表，縣長林姿妙、花蓮區農業改良場、農糧署東區分署等單位到場支持，揭開趣味有梗的藏頭詩對聯「黃金龍耀迎新年、茂谷滿屋過好年」，並DIY製作柑橘果凍。

林姿妙表示，宜蘭好山好水出好果品，尤其頭城鎮依山傍海地理優勢，將海面挾帶「鹽水霧」微量元素自然沉降至果園，使頭城鎮生產的柑橘類水果品質特別好、果肉纖細且風味濃郁，今年氣候適宜，品質與甜度更勝以往。

頭城鎮農會總幹事吳立民指出，黃金茂谷及桶柑是頭城鎮農會新春檔期力推明星果品，尤其黃金茂谷更歷經10年栽培試驗，栽培過程更採用套袋處理，使果膚色澤如同黃金般金黃透亮，深受國人喜愛。

其他縣市近年來也有栽培「黃金茂谷」，但品質遠不及頭城黃金茂谷的果皮薄、甜度高且不易裂果，頭城地區目前栽培面積約5 公頃，年產量約 10萬台斤，上市3年多蔚為風潮，最近民眾搶購，排隊等出貨600多箱，供不應求。

距離農曆春節不到2周，柑橘類農產象徵大吉大利，是最佳的伴手禮。吳立民說，除了黃金茂谷，另有桶柑、茂谷、天王柑、春見、佛利蒙柑、朱紅柑等，今天發表會中還展示柑橘果乾、柑橘果凍、柑橘爆米香及黃金茂谷霜淇淋等甜品，其中黃金茂谷霜淇淋預計今夏天發售。　

縣政府農業處說，正值宜蘭縣柑橘類果品產季，歡迎全國各地消費者多選購，欲訂購黃金茂谷及桶柑者可撥打頭城鎮農會訂購專線 03-9773100轉39或33；或2月5日至8日上午8時至下午16時、 2 月9日上午8 時至中午12時到頭城鎮農會停車場採買。

以柑橘為材料製作的「柑橘果凍」。圖／縣政府提供
以柑橘為材料製作的「柑橘果凍」。圖／縣政府提供
縣長林姿妙幫忙行銷黃澄澄的「黃金茂谷」等柑橘類農產品。圖／縣政府提供
縣長林姿妙幫忙行銷黃澄澄的「黃金茂谷」等柑橘類農產品。圖／縣政府提供
頭城鎮農會舉辦黃金茂谷暨桶柑上市發表，歡迎選購大吉大利的年節最佳伴手禮。圖／縣政府提供
頭城鎮農會舉辦黃金茂谷暨桶柑上市發表，歡迎選購大吉大利的年節最佳伴手禮。圖／縣政府提供

柑橘 農會 宜蘭

延伸閱讀

投資比特幣失利補錢坑 宜蘭臨時人員詐千萬禮券遭判刑

報導文學與口述歷史 宜蘭《阮義忠的眼與心》新書發表

宜蘭員山鄉縣議員補選將登場！地方流傳「這句話」 藍白恐陷入苦戰

網球、高爾夫職業選手優先 112年已納黃金計畫

相關新聞

下周迎農曆春節 初一初四蘇花路廊車流最高峰

下周迎來農曆春節連假，公路局預估蘇花路廊南下車流最多落在2月10日（初一），全天約1.8萬輛次，北返車潮以2月13日（初...

台東龍田綠色隧道樹木遭「砍頭」光禿禿樹木讓遊客錯愕

台東鹿野鄉北三路沿途栽種小葉欖仁，綠樹成蔭形成著名的龍田綠色隧道，長達1.2公里的行道樹近日卻採取「斷頭式」修樹，遊客出...

老師月存1萬捐復康巴士 「寶貴號」照顧台東縱谷線長輩

大學老師黃承志17年前目睹雨天招不到車的老先生情境堪憐，每月節省1萬元薪水存錢買復康巴士，相隔10年捐出第二輛車給台東一...

手刀快訂！宜蘭頭城「黃金茂谷」上市 量少質佳掀搶購潮

迎接農曆年，宜蘭盛產的柑橘類農產品上市了，尤以來自頭城鎮的明星農產「黃金茂谷」最搶手，當地因氣候環境適宜，農民10年栽培...

基市府開辦國際課程 謝國樑：吸引優秀高中生在地就學

基隆市長謝國樑今天宣布府與美國加州大學柏克萊分校，合作開辦的遠距課程下月開課，市府已從報名的249名高中生中選出30人參...

花蓮地震頻繁！吉安鄉幼兒園籌千萬強化抗震 打造安心學習空間

今天凌晨地牛翻身，花蓮發生規模5.2「極淺層地震」，最大震度4級。地震頻繁，吉安鄉立幼兒園興建迄今約27年，鄉公所爭取及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。