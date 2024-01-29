手刀快訂！宜蘭頭城「黃金茂谷」上市 量少質佳掀搶購潮
迎接農曆年，宜蘭盛產的柑橘類農產品上市了，尤以來自頭城鎮的明星農產「黃金茂谷」最搶手，當地因氣候環境適宜，農民10年栽培研發出金黃色澤的黃金茂谷，果皮薄、果肉多汁，甜度可達12度以上。由於產量稀少，一上市就造成搶購潮，目前排隊等出貨尚有600多箱。
頭城鎮農會今天舉辦黃金茂谷暨桶柑上市發表，縣長林姿妙、花蓮區農業改良場、農糧署東區分署等單位到場支持，揭開趣味有梗的藏頭詩對聯「黃金龍耀迎新年、茂谷滿屋過好年」，並DIY製作柑橘果凍。
林姿妙表示，宜蘭好山好水出好果品，尤其頭城鎮依山傍海地理優勢，將海面挾帶「鹽水霧」微量元素自然沉降至果園，使頭城鎮生產的柑橘類水果品質特別好、果肉纖細且風味濃郁，今年氣候適宜，品質與甜度更勝以往。
頭城鎮農會總幹事吳立民指出，黃金茂谷及桶柑是頭城鎮農會新春檔期力推明星果品，尤其黃金茂谷更歷經10年栽培試驗，栽培過程更採用套袋處理，使果膚色澤如同黃金般金黃透亮，深受國人喜愛。
其他縣市近年來也有栽培「黃金茂谷」，但品質遠不及頭城黃金茂谷的果皮薄、甜度高且不易裂果，頭城地區目前栽培面積約5 公頃，年產量約 10萬台斤，上市3年多蔚為風潮，最近民眾搶購，排隊等出貨600多箱，供不應求。
距離農曆春節不到2周，柑橘類農產象徵大吉大利，是最佳的伴手禮。吳立民說，除了黃金茂谷，另有桶柑、茂谷、天王柑、春見、佛利蒙柑、朱紅柑等，今天發表會中還展示柑橘果乾、柑橘果凍、柑橘爆米香及黃金茂谷霜淇淋等甜品，其中黃金茂谷霜淇淋預計今夏天發售。
縣政府農業處說，正值宜蘭縣柑橘類果品產季，歡迎全國各地消費者多選購，欲訂購黃金茂谷及桶柑者可撥打頭城鎮農會訂購專線 03-9773100轉39或33；或2月5日至8日上午8時至下午16時、 2 月9日上午8 時至中午12時到頭城鎮農會停車場採買。
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