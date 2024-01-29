台東龍田綠色隧道樹木遭「砍頭」光禿禿樹木讓遊客錯愕

台東鹿野鄉北三路沿途栽種小葉欖仁，綠樹成蔭形成著名的龍田綠色隧道，長達1.2公里的行道樹近日卻採取「斷頭式」修樹，遊客出遊吃驚錯愕，感嘆美景消失不見。鹿野鄉公所解釋，農民長年抗議路樹影響作物日照，加上去年颱風侵襲殘枝壓壞民宅，大規模矮化解決問題。縣府農業處指出，各路樹主管機關應參照自治條例維護路樹，避免發生爭端。

台東境內共有「武陵綠色隧道」、「龍田綠色隧道」及「卑南綠色隧道」，其中武陵及龍田都位在鹿野鄉，龍田綠色隧道在通往鹿野高台必經道路旁。近日鹿野鄉公所趁冬季修剪樹木，龍田路段的小葉欖仁景觀引發議論。

多位遊客抱怨說，行前搜尋資料，原本期待在綠色隧道下騎車悠閒出遊，豈知現場樹葉都不見，跟一般道路沒兩樣，失去原有特色，來了之後非常失望。

針對遊客批評，鄉長李維順無奈說，龍田路段小葉欖仁栽種密度高，高大樹木擋到日照影響作物收成，歷年多達十幾位鄉親因掉落路面種子騎車滑倒，引來不小民怨，此次全面性矮化路樹鄉親舉雙手贊成，原則上還是要以民意為依歸。至於觀光面的衝擊，應該2年就能恢復原本茂密樹形，「先顧肚子再來顧佛祖」，這也是沒辦法的事情。