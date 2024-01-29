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礁溪泡湯池區爆管 休池搶修

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪鄉立游泳池的泡湯池區、SPA池區昨天上午員工檢視時發現管線「爆管」，緊急修復中。鄉公所表示，預計休池1周，如果提前修復完畢，另行公告通知，不過泳池區仍正常供水使用。

礁溪鄉公共造產游泳池因為有溫泉水，就連冬天也深受民眾喜愛，以在地的礁溪鄉民使用人數居多，將近一半；鄉長張永德前年改建、整修游泳池體，並新增親子廁所、無障礙入水椅、水質循環過濾系統等設備，去年2月3日重新啟用，共有泳池占地0.2公頃，設置25公尺長水道5道及3座溫泉泡湯，只收取清潔費。

游泳池位於礁溪轉運站後方，鄰近省道，昨天上午5點開放之前員工巡查設施，發現靠近省道的管線爆裂，緊急關閉水源，影響泡湯池區、SPA池區的供水，為維持泡湯客的安全及泡湯品質，昨日起公告暫停使用，不過游泳池照常開放，收費也不變。

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