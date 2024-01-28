報導文學與口述歷史 宜蘭《阮義忠的眼與心》新書發表
宜蘭美術館研究出版《發現與肯定─阮義忠的眼與心》，縣府與宜蘭市公所今天下午舉辦新書發表座談會，由攝影家阮璽主持，與談人邀請作者張蒼松、傳主阮義忠與作家袁瑤瑤，帶領大家暢聊阮義忠鏡頭中的故事與真情。
阮義忠1950年出生宜蘭頭城鎮，是台灣當代知名的人文紀實攝影家，也是國際級現代攝影家，著有豐富的攝影文章與書籍，影響全球華人地區的攝影視野，被譽為「兩岸華人攝影教育的啟蒙與傳道者」。
阮義忠曾走訪台灣各地村落，拍攝大量以日常生活為題材的珍貴照片，捕捉土地上最美麗的身影，成為1970年代以來台灣攝影界最具代表性的紀實影像創作，他也曾創辦過中英文雙語版的《攝影家雜誌》，帶動東西方攝影的文化交流。
他18歲高中畢業就離家北上，外奔波多年，年少時的他想逃離土地，然而攝影卻將他重新拉回與土地靠更近，更加了解自己對宜蘭特殊情感。近年來回到頭城定居，在宜蘭市成立阮義忠台灣故事館，除了持續跨界策展以照片說故事外，也開設攝影工作坊，深耕宜蘭在地攝影教育推廣。
縣長林姿妙表示，本書為2017年「回．家-阮義忠影像回顧展」後續研究，透過豐富照片及珍貴的資料，完整呈現攝影家阮義忠從本土走向國際，再一步步回家為台灣記憶顯影的藝術生涯，縣府期望透過藝術議題的考察與相關研究，深化充實宜蘭美術史，展現在地的美學精神，進一步詮釋藝術家的定位，彰顯藝術成就與貢獻。
宜蘭美術館邀請攝影學者張蒼松書寫阮義忠的生命歲月，與他為了攝影進行的寫作、教學、展覽、出版與國際交流等，張不僅經常與阮義忠會面討論，並實地走訪阮老師出生地和其家人詳談，逐一整理年表和「阮義忠台灣故事館跨領域雙個展」資料，內容詳實豐富，是報導文學與口述歷史的最佳融合。
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