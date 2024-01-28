花蓮建噶瑪蘭紀念公園 紀錄140年遷徙族群歷史

噶瑪蘭族18世紀末因漢人開墾，被迫從蘭陽平原往花東遷徙，其中花蓮新城鄉鄉嘉里地區曾是族群開墾世居聚落。新城鄉公所為保存這段歷史，爭取及自籌1250萬元，建立「噶瑪蘭（Kebalan）紀念公園」，並設置高約6.5公尺意象柱，噶瑪蘭族後代有尋根感念場域，保存歷史文化。

據花蓮縣志記載，噶瑪蘭族遷徙至新城鄉嘉里地區一帶，該地舊稱為「加禮苑」，19世紀中葉為開墾世居的聚落，總人口數多達6000人，建立聚落距今約有140年；後來因加里宛戰役，流放到花東縱谷地區，族群勢力瓦解。

鄉公所表示，全台噶瑪蘭族人口約1572人，僅占原住民族總人口數0.3％，人數稀少，鄉內族人數目前有105人。公所在正名過程中，以體現瀕危族群重振文化為主軸，透過豐富多元文化族群底蘊，建造紀念公園，讓噶瑪蘭族後代有尋根感念之處。

鄉公所於2022年起規畫建立噶瑪蘭紀念公園，爭取花東基金挹注900萬元、縣府補助200萬元及自籌150萬元等經費，去年底啟動工程。新設懸臂式人行道、彩色欄杆、舖面採噴花地坪等，更設置1座高度約6.5公尺、直徑約2公尺的噶瑪蘭族意象柱。

鄉公所原民所長曾秀英表示，地名是先民的腳印、歷史的縮影，更是人與自然爭地留下的血淚證據，從地名一窺地方開發史及蹤跡。噶瑪蘭族紀念公園蘊含的意義，包括歷史面、地理面、文化面、情感面等，是踏尋舊地名的重要性，希望喚醒鄉親及噶瑪蘭族人對先民緬懷、敬意，及孩提時的記憶，凝聚社區意識。