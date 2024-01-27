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台東家扶辦兒權市集歡慶55年 台東市加碼新生兒補助

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東家扶中心成立55年，今天在蛋糕公園舉辦市集宣導兒童權利。記者徐白櫻／攝影
台東家扶中心成立55年，今天在蛋糕公園舉辦市集宣導兒童權利。記者徐白櫻／攝影

台東家扶中心成立55年，今天在蛋糕公園舉辦兒權愛市集活動，宣導聯合國兒童公約五大兒童基本權利。台東市長陳銘風出席活動並指出，市公所與縣府同步提高生育補助，戶籍在台東市的新生兒第1胎及第2胎另加5千元，第3胎以上新生兒加碼1萬，加上縣府的津貼總額達6萬元。

兒權市集活動今早在土坂文化實驗小學古謠隊吟唱下拉開序幕，大會主席台東家扶扶幼委員會主委劉清三、家扶基金會董事林永發、台東市長陳銘風及縣府社會處長陳淑蘭等人主持開幕式，眾人手持澆花器灌溉蘋果樹，象徵各界資源挹注讓家扶成長茁壯。

今天活動五大主題為「生存發展權」、「受保護權」、「健康權」、「教育與遊戲權」、「社會參與及表意權」，家扶中心針對主題設計闖關遊戲，將兒童權利融入遊戲中，現場還有跳蚤市場、手作商品及新鮮蔬果等商品特賣會，活動持續至下午結束。

家扶中心成立55年，協助近4500戶家庭及1萬2千名兒少自立。主任鍾澤胤表示，感謝每位關心扶幼工作的朋友及網絡組織，台東家扶會秉持使命及理念，在多變年代持續回應兒少需求、推動專業服務。

今年元旦起，台東縣政府提高生育津貼。第一胎補助4萬元、第2胎4萬5千元、第3胎起每位5萬元。台東市長陳銘風說，台東市也同步加碼發生育津貼，凡是戶籍在台東市的寶寶，第1、2胎加5千、第3胎以上加1萬，希望大家多生小孩。

台東家扶中心舉辦兒權市集，以闖關遊戲宣導五大主題。記者徐白櫻／攝影
台東家扶中心舉辦兒權市集，以闖關遊戲宣導五大主題。記者徐白櫻／攝影
台東家扶中心成立55年，今天在蛋糕公園舉辦市集宣導兒童權利，眾人手持澆花器灌溉蘋果樹，象徵各界資源挹注讓家扶成長茁壯。記者徐白櫻／攝影
台東家扶中心成立55年，今天在蛋糕公園舉辦市集宣導兒童權利，眾人手持澆花器灌溉蘋果樹，象徵各界資源挹注讓家扶成長茁壯。記者徐白櫻／攝影
台東家扶中心舉辦兒權市集，以闖關遊戲宣導五大主題。記者徐白櫻／攝影
台東家扶中心舉辦兒權市集，以闖關遊戲宣導五大主題。記者徐白櫻／攝影

台東 生育補助 家扶中心

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