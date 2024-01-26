快訊

超哥「日料店內幕」照曝光 網笑：Toyz是對的

問世已7年！任天堂傳今年有望推新一代Switch家機 有8吋LCD螢幕

超哥餐廳驚見「料理鼠王」遭酸換主廚？ 北市衛局：複查已改善

聽新聞
test
0:00 / 0:00

92歲嬤省吃儉用作回收 畢生積蓄捐消防添購急救設備

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣消防局代理局長吳兆遠（中）代表受贈，感謝黃梅竹阿嬤熱心捐出設備，造福鄉親。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局代理局長吳兆遠（中）代表受贈，感謝黃梅竹阿嬤熱心捐出設備，造福鄉親。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮縣消防局近日獲贈一批總價達470萬元的高階多功能生理監視器，捐贈者是高齡92歲的黃梅竹阿嬤，她在物資匱乏的年代成長，自己省吃儉用，卻大方將存了一輩子的積蓄全數捐出，只希望藉由消防局，幫助更多需要幫助的人。

消防局緊急救護科長林武正說，去年10月接到黃梅竹阿嬤的女兒電話，表示母親有一筆積蓄，想要捐給消防局添購救災救難利器，雙方討論後，用這筆錢購入5組造價470萬元的生理監視器，近日舉辦捐贈儀式，由消防局代理局長吳兆遠代表受贈，黃梅竹因行動不便，人在養護中心休養，且和女兒個性都謙和低調，並未出席，僅委託轉發第一線消防隊員。

林武正曾前往養護中心探視表達謝意，他說，黃梅竹從小接受日本教育，精通日語、客語和國台語，她的信仰虔誠，20歲起就陪著天主教田埔教堂的神父四處下鄉宣教。

黃梅竹在物資匱乏的年代成長，養成愛物惜物的個性，年輕時忙著照顧家庭、協助宣教，偶爾也會打零工賺錢，晚年生活寬裕許多，她仍然勤快，70歲加入家庭式環保回收的行列，不論烈日寒冬，身材嬌小的她總是牽著一台小腳踏車，四處蒐集寶特瓶、紙箱，將賺來的每一分錢都存起來。

去年黃梅竹向女兒說，想要把一輩子積蓄全部捐給消防隊，幫助需要幫助的人，她的女兒也非常支持，大力奔走，圓滿母親心願。

代理局長吳兆遠表示，這批多功能生理監視器具備血壓、血氧、體溫、脈搏、呼吸等生理量測功能，還有12導程、電擊功能等，將配發到美崙、仁里、自強、光復及富里等5處消防分隊，未來接獲緊急救護任務，可在救護車上即時監視傷患狀態並作必要處置，造福更多花蓮鄉親。

阿嬤

延伸閱讀

火災及時預警...住宅警報器立大功 嘉市再補助關火功能瓦斯爐具

消防員洩個資涉貪 新北：強化救護系統資安保密

新北8消防員勾結殯葬業 消防局今晚發4點聲明

台南燒烤店屋頂風管起火冒煙 消防人員出動雲梯車滅火

相關新聞

外來種強勢入侵花蓮 林業署、台泥移除45公噸還變燃料

花蓮縣木瓜溪等河川高灘地，受外來種銀合歡強勢入侵，排擠原生物種生存空間。林保花蓮分署、第九河川分署、台泥公司合作，移除木...

92歲嬤省吃儉用作回收 畢生積蓄捐消防添購急救設備

花蓮縣消防局近日獲贈一批總價達470萬元的高階多功能生理監視器，捐贈者是高齡92歲的黃梅竹阿嬤，她在物資匱乏的年代成長，...

慈濟志工台東縱谷送出2萬6千暖暖貼 溫暖陪伴老小過冬

這週台灣迎來今年入冬以來最強的寒流，部分地區還因此降雪，也有民眾因為受不了低溫出現身體不適甚至失去生命。慈濟基金會關山聯...

鐵路頻傳撞牛 花蓮預告放牧草案

花東間鐵路長達150公里，近年不時發生放牧牛隻侵入鐵軌造成事故，花蓮縣府訂定自治條例規範飼主管理責任，違者最高罰6萬，近...

宜蘭南澳水域遊憩 將全面開放

宜蘭南澳神秘沙灘民國107年曾發生瘋狗浪襲捲沙灘車，導致遊客及業者共5人落海死亡意外，縣府隨即公告該地區水域禁止水域遊憩...

人行道破損未串連 基隆新豐街將改善

基隆市新豐街全長1.5公里，路寬約12公尺，兩側商家、大型集合式住宅林立，只有部分路段設有人行道，行人通行空間混雜私人土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。