92歲嬤省吃儉用作回收 畢生積蓄捐消防添購急救設備

花蓮縣消防局近日獲贈一批總價達470萬元的高階多功能生理監視器，捐贈者是高齡92歲的黃梅竹阿嬤，她在物資匱乏的年代成長，自己省吃儉用，卻大方將存了一輩子的積蓄全數捐出，只希望藉由消防局，幫助更多需要幫助的人。

消防局緊急救護科長林武正說，去年10月接到黃梅竹阿嬤的女兒電話，表示母親有一筆積蓄，想要捐給消防局添購救災救難利器，雙方討論後，用這筆錢購入5組造價470萬元的生理監視器，近日舉辦捐贈儀式，由消防局代理局長吳兆遠代表受贈，黃梅竹因行動不便，人在養護中心休養，且和女兒個性都謙和低調，並未出席，僅委託轉發第一線消防隊員。

林武正曾前往養護中心探視表達謝意，他說，黃梅竹從小接受日本教育，精通日語、客語和國台語，她的信仰虔誠，20歲起就陪著天主教田埔教堂的神父四處下鄉宣教。

黃梅竹在物資匱乏的年代成長，養成愛物惜物的個性，年輕時忙著照顧家庭、協助宣教，偶爾也會打零工賺錢，晚年生活寬裕許多，她仍然勤快，70歲加入家庭式環保回收的行列，不論烈日寒冬，身材嬌小的她總是牽著一台小腳踏車，四處蒐集寶特瓶、紙箱，將賺來的每一分錢都存起來。

去年黃梅竹向女兒說，想要把一輩子積蓄全部捐給消防隊，幫助需要幫助的人，她的女兒也非常支持，大力奔走，圓滿母親心願。

代理局長吳兆遠表示，這批多功能生理監視器具備血壓、血氧、體溫、脈搏、呼吸等生理量測功能，還有12導程、電擊功能等，將配發到美崙、仁里、自強、光復及富里等5處消防分隊，未來接獲緊急救護任務，可在救護車上即時監視傷患狀態並作必要處置，造福更多花蓮鄉親。