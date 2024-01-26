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鐵路頻傳撞牛 花蓮預告放牧草案

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
台鐵401列次太魯閣號去年3月底行經花蓮富里和東竹間，撞到侵入軌道牛隻。圖／鐵路警察局提供
台鐵401列次太魯閣號去年3月底行經花蓮富里和東竹間，撞到侵入軌道牛隻。圖／鐵路警察局提供

花東間鐵路長達150公里，近年不時發生放牧牛隻侵入鐵軌造成事故，花蓮縣府訂定自治條例規範飼主管理責任，違者最高罰6萬，近日預告草案並舉辦說明會，不少牧農希望縮短距離省道200公尺內的放牧限制、降低罰款，縣府將預告至2月17日，歡迎各方表達意見。

縣內列冊放牧牛羊的農民約50戶，但造成事故的牛隻多半未打耳釘，造成追查不易，縣府近日陸續在瑞穗、壽豐及豐濱辦草案說明會，蒐集的意見會納入後續草案討論，草案預告60天。

花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例草案共11條，包括規定距離省道200公尺內不得放牧飼養牛隻，且放牧飼養牛隻身體應標示可供識別飼主的資料，否則可處1萬元到6萬元罰鍰，還可以按次處罰，另妨礙查核也可處5000到3萬元罰鍰。

農民反映，草案第5條距離省道的限制太嚴格，希望縮短距離，也有農友認為罰金太高，希望調降，對於規定要有耳釘標示，也有農民提出希望縣府協助人力和相關技術。

農業處長陳淑雯說，這幾年花蓮中南區發生多起牛隻侵入鐵軌遭到火車撞擊事故，多半是因為採放牧式飼養，牛隻掙脫繩子趴趴走，若不小心闖入鐵軌，就可能造成事故，飼主甚至可能會觸犯刑法公共危險罪及面臨高額求償，縣府訂定自治條例落實飼主責任，也維護道路用路人安全。

花蓮 農民 火車

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