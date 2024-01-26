聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭南澳水域遊憩 將全面開放

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣南澳水域第二階段「全面開放」達成共識，近日將公告全時段、全項目，所有的水上遊憩活動都能玩。本報資料照片
宜蘭縣南澳水域第二階段「全面開放」達成共識，近日將公告全時段、全項目，所有的水上遊憩活動都能玩。本報資料照片

宜蘭南澳神秘沙灘民國107年曾發生瘋狗浪襲捲沙灘車，導致遊客及業者共5人落海死亡意外，縣府隨即公告該地區水域禁止水域遊憩活動，但在110年修正第一階段開放可從事「中、低風險」水域遊憩活動，縣府工商旅遊處昨邀地方人士及水上活動愛好者開會研商，達成第二階段「全面開放」水域遊憩活動共識。

與會者達成4點共識，包括南澳地區水域，全年度可以從事各項水域遊憩活動；另要求業務單位最慢於45天內，完成水域遊憩活動開放公告；現場標示活動風險、相關警示，及配合保育等；請業務單位持續宣導，讓於南澳地區水域從事水域遊憩活動的民眾，了解水域遊憩活動風險，注意自身安全。

工旅處表示，縣府所管轄的水域是朝向開放水域遊憩活動的方向辦理，其中宜蘭縣南澳海岸屬於陡降型海岸，潛藏著諸多風險，所以在107年發生不幸意外，同年發布該地區水域全面禁止水域游憩活動。

工旅處表示，因應民眾建議，委託成功大學評估，110年修正公告，第一階段開放每年4月至9月可從事「中、低風險」水域遊憩活動，例如獨木舟、SUP，其餘因考量南澳為陡降型海岸，全年禁止游泳、衝浪及水上腳踏車等三項「高風險」水域遊憩活動。

因衝浪玩家日前抗議，工旅處啟動第二階段程序，獲得全年度開放從事水域遊憩活動等共識。但在公告開放水域遊憩活動前，仍要遵守發展觀光條例第60條規定，違者處1萬元以上5萬元以下罰鍰，具營利性質者，處5萬元以上20萬元以下罰鍰。

風險 南澳 沙灘

延伸閱讀

最強寒流餘威持續！18縣市恐再跌破10度 全台回暖要等這日

下班多穿幾件！18縣市低溫特報 恐下探10度以下「冷到明晨」

宜蘭三星打卡新地標 天送埤落羽松旁「破布烏觀景台」

路易莎進駐宜蘭傳藝園區 鴨賞、金桔入菜單 還有百本繪本免費看

相關新聞

宜蘭南澳水域遊憩 將全面開放

宜蘭南澳神秘沙灘民國107年曾發生瘋狗浪襲捲沙灘車，導致遊客及業者共5人落海死亡意外，縣府隨即公告該地區水域禁止水域遊憩...

鐵路頻傳撞牛 花蓮預告放牧草案

花東間鐵路長達150公里，近年不時發生放牧牛隻侵入鐵軌造成事故，花蓮縣府訂定自治條例規範飼主管理責任，違者最高罰6萬，近...

人行道破損未串連 基隆新豐街將改善

基隆市新豐街全長1.5公里，路寬約12公尺，兩側商家、大型集合式住宅林立，只有部分路段設有人行道，行人通行空間混雜私人土...

方便買年貨 宜蘭南北館市場2月7日起封街禁汽車進入

南、北館市場除了是宜蘭市民每天集貨採買的主要市場，鄰近鄉鎮民也會來買菜，宜蘭市公所因應年節採買人潮，今宣布2月7日、8日...

解除禁令！宜蘭南澳海域「全面開放」水上活動通通能玩

宜蘭南澳神秘沙灘107年曾發生瘋狗浪襲捲沙灘車，導致5名遊客及業者落海死亡意外，縣政府隨即公告該地區海域禁止海域遊憩活動...

基隆新豐街行人通行難 居民膽顫心驚將改善

基隆市新豐街全長1.5公里，路寬約12公尺，兩側商家、大型集合式住宅社區林立，但只有部分路段設有人行道，行人通行空間不少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。