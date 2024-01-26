宜蘭南澳水域遊憩 將全面開放

宜蘭南澳神秘沙灘民國107年曾發生瘋狗浪襲捲沙灘車，導致遊客及業者共5人落海死亡意外，縣府隨即公告該地區水域禁止水域遊憩活動，但在110年修正第一階段開放可從事「中、低風險」水域遊憩活動，縣府工商旅遊處昨邀地方人士及水上活動愛好者開會研商，達成第二階段「全面開放」水域遊憩活動共識。

與會者達成4點共識，包括南澳地區水域，全年度可以從事各項水域遊憩活動；另要求業務單位最慢於45天內，完成水域遊憩活動開放公告；現場標示活動風險、相關警示，及配合保育等；請業務單位持續宣導，讓於南澳地區水域從事水域遊憩活動的民眾，了解水域遊憩活動風險，注意自身安全。

工旅處表示，縣府所管轄的水域是朝向開放水域遊憩活動的方向辦理，其中宜蘭縣南澳海岸屬於陡降型海岸，潛藏著諸多風險，所以在107年發生不幸意外，同年發布該地區水域全面禁止水域游憩活動。

工旅處表示，因應民眾建議，委託成功大學評估，110年修正公告，第一階段開放每年4月至9月可從事「中、低風險」水域遊憩活動，例如獨木舟、SUP，其餘因考量南澳為陡降型海岸，全年禁止游泳、衝浪及水上腳踏車等三項「高風險」水域遊憩活動。

因衝浪玩家日前抗議，工旅處啟動第二階段程序，獲得全年度開放從事水域遊憩活動等共識。但在公告開放水域遊憩活動前，仍要遵守發展觀光條例第60條規定，違者處1萬元以上5萬元以下罰鍰，具營利性質者，處5萬元以上20萬元以下罰鍰。