方便買年貨 宜蘭南北館市場2月7日起封街禁汽車進入

南、北館市場除了是宜蘭市民每天集貨採買的主要市場，鄰近鄉鎮民也會來買菜，宜蘭市公所因應年節採買人潮，今宣布2月7日、8日上午7點至下午3點、9日除夕上午7點至下午2點，市場周邊部分路段「封街」禁止汽車進入，方便民眾辦年貨。

2月7、8日、9日這三天都是從上午7點開始封街，封閉管制路段範圍包括光復路（崇聖街至中山路段）、昇平街（舊城南路至康樂路段），共有4個路口禁止汽車進入通行；另外在光復路段設有機車及腳踏車停車區，方便民眾停車入內採買。

市長陳美玲表示，南、北館市場是在地傳統市場，年貨齊全，也是最有人情味的市場，另外位於宜興路的綠九市場也很好買，尤其綠九市場蟬聯經濟部4星優良市集，包括吾梅肉號勇奪五星名攤、日展菓菜行獲得四星名攤，今年也新增9家獲選1至3星的名攤業者，年節食材一應俱全。

市公所今天還提供「圍爐年菜採購指南」，讓民眾能按圖索驥，方便採購雞、鴨、魚貨海鮮、熟食臘味、豬肉、蔬菜、糕餅、麵製品、牛羊肉、素食、金香炮燭等。