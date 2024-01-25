方便買年貨 宜蘭南北館市場2月7日起封街禁汽車進入
南、北館市場除了是宜蘭市民每天集貨採買的主要市場，鄰近鄉鎮民也會來買菜，宜蘭市公所因應年節採買人潮，今宣布2月7日、8日上午7點至下午3點、9日除夕上午7點至下午2點，市場周邊部分路段「封街」禁止汽車進入，方便民眾辦年貨。
2月7、8日、9日這三天都是從上午7點開始封街，封閉管制路段範圍包括光復路（崇聖街至中山路段）、昇平街（舊城南路至康樂路段），共有4個路口禁止汽車進入通行；另外在光復路段設有機車及腳踏車停車區，方便民眾停車入內採買。
市長陳美玲表示，南、北館市場是在地傳統市場，年貨齊全，也是最有人情味的市場，另外位於宜興路的綠九市場也很好買，尤其綠九市場蟬聯經濟部4星優良市集，包括吾梅肉號勇奪五星名攤、日展菓菜行獲得四星名攤，今年也新增9家獲選1至3星的名攤業者，年節食材一應俱全。
市公所今天還提供「圍爐年菜採購指南」，讓民眾能按圖索驥，方便採購雞、鴨、魚貨海鮮、熟食臘味、豬肉、蔬菜、糕餅、麵製品、牛羊肉、素食、金香炮燭等。
陳美玲提醒大家，農曆年前採購人潮眾多，採買年貨之餘，注意自身安全及隨身物品，開車前往的民眾可多利用市場周邊停車場，讓春節採買更便利，歡迎到傳統市場買年貨，感受過年氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言