快訊

整理包／長榮罷工卡到出國怎麼辦？機票、團費能退嗎？旅客自救辦法一次看

德牧回鄉下被「在地小流氓」逼到牆角霸凌嚇到貼壁狂抖！網笑：牠們還沒你腿高

獨／民眾黨中評會通過「黃珊珊條款」 禁不分區立委雙重黨籍

宜蘭三星打卡新地標 天送埤落羽松旁「破布烏觀景台」

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭三星鄉天送埤新拍照地點「破布烏觀景台」，一樓放置1比1復刻林鐵火車頭，地下室則是五星級廁所。圖／三星鄉公所提供
宜蘭三星鄉天送埤新拍照地點「破布烏觀景台」，一樓放置1比1復刻林鐵火車頭，地下室則是五星級廁所。圖／三星鄉公所提供

宜蘭三星鄉著名景點天送埤落羽松旁，出現新的拍照打卡景點，「破布烏觀景台」，既能在平台上觀賞蘭陽溪日出日落，平台一樓還有復刻版林鐵火車，地下一樓更是五星級觀光廁所。鄉公所也訂於本周六（27）日舉辦平台啟用暨健走活動，參加有機會獲得紀念車票等獎品。

三星鄉公所表示，「天送埤」泛指天福、天山2村，是蘭陽溪從山地進入平原的出口，蘭陽發電廠天埤分廠本來有一座埤塘，為了紀念傳說中清代通識、開荒者許天送，故命名為天送埤；「破布烏」則是人和、雙賢2村，早年此地普遍種植名為「破布烏樹」的原生樹種，因此得名。

公所指出，天送埤落羽松本就是著名觀光景點，附近卻沒有公共廁所，鄉長李志鏞為了解決遊客方便問題，規畫修建公廁，後續乾脆擴建為觀景平台，廁所隱藏於地下，不會破壞風景；一樓放置1比1復刻版林鐵五分仔火車，讓遊客感受昔日太平山森林鐵路經過天送埤站的懷舊氛圍。

公所表示，觀景台日前完工，遊客登台後，可以遠眺蘭陽溪日出日落，也能欣賞溪畔的特色植物甜根子草；甜根子草是2012年起第一河川署（原第一河川局）在高灘地種植，用來阻擋蘭陽溪塵土，秋冬時整片白色花穗在風中搖曳，彷彿紛飛的雪花。

公所將於27日舉辦觀景台啟用暨健走活動，上午6時開始，前600名完成3公里健走的民眾，可以獲得3樣好禮：訂製版運動帽、限量版紀念背袋與飲料；今年是太平山林鐵100周年，公所加碼送出600張百年紀念車票，此外金茂生機公司也會贈送200盒能量棒。

三星鄉公所訂於本周六（27）日舉辦平台啟用暨健走活動，參加有機會獲得紀念車票等獎品。圖／三星鄉公所提供
三星鄉公所訂於本周六（27）日舉辦平台啟用暨健走活動，參加有機會獲得紀念車票等獎品。圖／三星鄉公所提供
遊客登台後，可以遠眺蘭陽溪日出日落，也能欣賞溪畔的特色植物甜根子草。圖／三星鄉公所提供
遊客登台後，可以遠眺蘭陽溪日出日落，也能欣賞溪畔的特色植物甜根子草。圖／三星鄉公所提供

天送埤 蘭陽溪 觀光景點 落羽松

相關新聞

牛隻闖鐵軌要罰飼主了 花蓮訂自治條例最重罰6萬

花東間鐵路長達150公里，近年不時發生放牧牛隻侵入鐵軌造成事故，因牛隻多半未打耳釘，造成追查不易，花蓮縣政府訂定自治條例...

解除禁令！宜蘭南澳海域「全面開放」水上活動通通能玩

宜蘭南澳神秘沙灘107年曾發生瘋狗浪襲捲沙灘車，導致5名遊客及業者落海死亡意外，縣政府隨即公告該地區海域禁止海域遊憩活動...

基隆新豐街行人通行難 居民膽顫心驚將改善

基隆市新豐街全長1.5公里，路寬約12公尺，兩側商家、大型集合式住宅社區林立，但只有部分路段設有人行道，行人通行空間不少...

基隆北寧路 設特種閃光號誌、行穿線

基隆市中正區北寧路車流量大，車速也快，尤其「北都冷凍場」前無紅綠燈、行穿線，居民過馬路時險象環生，百餘里民去年連署陳情。...

花蓮吉安光電溫室發電又種菜 創造多贏模式

各地農漁用地種電、光電業者圈地議題引起關注，花蓮縣吉安鄉則出現在地第一座結合光電的溫室，能源公司與農民合作種植有機作物，...

台東夫妻樹 彩繪「盪」漾愛火

台東市2棵逾60年茄冬樹因多年前颱風侵襲，2棵樹幹竟相連一起，不斷成長至今，宛如一對恩愛夫妻，公所為推廣夫妻樹景點，邀台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。