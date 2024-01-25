宜蘭三星打卡新地標 天送埤落羽松旁「破布烏觀景台」

宜蘭三星鄉著名景點天送埤落羽松旁，出現新的拍照打卡景點，「破布烏觀景台」，既能在平台上觀賞蘭陽溪日出日落，平台一樓還有復刻版林鐵火車，地下一樓更是五星級觀光廁所。鄉公所也訂於本周六（27）日舉辦平台啟用暨健走活動，參加有機會獲得紀念車票等獎品。

三星鄉公所表示，「天送埤」泛指天福、天山2村，是蘭陽溪從山地進入平原的出口，蘭陽發電廠天埤分廠本來有一座埤塘，為了紀念傳說中清代通識、開荒者許天送，故命名為天送埤；「破布烏」則是人和、雙賢2村，早年此地普遍種植名為「破布烏樹」的原生樹種，因此得名。

公所指出，天送埤落羽松本就是著名觀光景點，附近卻沒有公共廁所，鄉長李志鏞為了解決遊客方便問題，規畫修建公廁，後續乾脆擴建為觀景平台，廁所隱藏於地下，不會破壞風景；一樓放置1比1復刻版林鐵五分仔火車，讓遊客感受昔日太平山森林鐵路經過天送埤站的懷舊氛圍。

公所表示，觀景台日前完工，遊客登台後，可以遠眺蘭陽溪日出日落，也能欣賞溪畔的特色植物甜根子草；甜根子草是2012年起第一河川署（原第一河川局）在高灘地種植，用來阻擋蘭陽溪塵土，秋冬時整片白色花穗在風中搖曳，彷彿紛飛的雪花。