花蓮吉安光電溫室發電又種菜 創造多贏模式

各地農漁用地種電、光電業者圈地議題引起關注，花蓮縣吉安鄉則出現在地第一座結合光電的溫室，能源公司與農民合作種植有機作物，且年發電量90萬度，昨天吸引不少農民前往觀摩。光電業者表示，光電溫室雖然成本較高，但有多贏模式，應是解決種電占用農地、迫遷青農等問題的解方。

這座位於吉安鄉光華村的光電溫室，由齊威能源轉投資的賓威能源租下1公頃農地，投入5000多萬元建置，並委託花蓮縣綠能農業生產合作社負責種植，扣除辦公廳舍、處理場、冷凍冷藏等空間，種植面積約7分地，規畫全日照、半日照、遮蔽區等5個種植區，採用智慧自動噴灌設施，並可調控溫濕度，有機栽種草莓、小黃瓜、萵苣、秀香辣椒等20多種作物。

齊威能源副總經理洪國在說，花蓮地震頻繁，溫室以預鑄式方型基樁建構，強化抗風、抗震。為了提供作物日照，不能將光電板鋪滿，與地面型光電場相比，發電量僅約6成，但光電板架在溫室頂部較高，發電效率略優於地面型，以吉安場1公頃面積估算，一年發電量約90萬度，不僅提供綠電，透過與農民合作，可解決農地休耕、農村老化、青年不願返鄉從農等農村問題。

負責種植的花蓮綠能農業合作社理事長林勝宏說，去年9月開始耕作，一直觀察作物生長情形，發現收成不錯，近日寒流來襲略有影響，會請求改良場技術協助。

縣長徐榛蔚、吉安鄉農會總幹事張德奇等人及多名農友都前往參觀，徐榛蔚認為是適合在花蓮推廣的合作模式，盼中央政策性推動，也能減少農地種電爭議。張德奇說，受極端氣候影響，設施型農業是未來發展趨勢，但建置溫室經費相當高，能源業者出錢蓋溫室，還付地主租金，再委託農民投入生產，創造多贏，對農業有幫助。