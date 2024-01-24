氣溫驟降 花蓮池南森林遊樂區、太魯閣梅花綻放

天氣冷颼颼，花蓮壽豐鄉池南國家森林遊樂區，梅花盛開，吸引遊客前往賞花；花蓮太魯閣國家公園天祥梅園進入尾聲，仍有部分較晚開花的梅花。

農業部林業及自然保育署花蓮分署森林育樂科長陳靜儀今天接受媒體採訪指出，池南國家森林遊樂區保留哈崙林場伐木設施，最近幾天因氣溫驟降，園區步道梅花盛開，宛如白雪覆蓋枝頭。

陳靜儀說，園區步道兩旁種有梅花，最近進入盛開期，此外楓樹也逐漸轉紅、轉黃，增添漂亮景色，還有台灣18種月桃植物，都是拍照打卡點。

有當地民眾趁著這波寒流低溫期間，專程前往拍梅花，遊客說，聽說梅花愈冷愈開花，果然沒有失望，拍下很多美照，接下來就等櫻花盛開，再來造訪。

太魯閣國家公園天祥地區也有70多棵梅花組成的「梅園」，太管處指出，1月初已陸續開花，現在已進入尾聲，加上前幾天降雨，部分梅花被打落。

太管處指出，梅園最初有超過百棵梅樹，樹齡超過50年，這2年花況不如以往，有逐步汰除狀況不佳的梅樹，種植新的梅樹，目前剩下約70多棵，將委託植物專家協助剪枝，期望未來能再迎來梅花盛開。

儘管梅花季已進入尾聲，仍有賞花遊客把握最後的花旗，前往梅園賞花；太管處指出，除了梅花之外，中橫公路沿線也有零星櫻花綻放，天祥管理站旁有一棵櫻花幾乎年年開滿粉紅色櫻花，是當地人氣櫻花，推薦民眾收藏為賞花秘境。