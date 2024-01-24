影／冷到扛不住？合歡山下雪 武嶺監視器卻陣亡惹怨

寒流發威，全台極凍濕冷，高山降雪，有民眾瘋衝上山賞雪，也有人則因無法前往，選擇「線上追雪」過乾癮；但合歡山武嶺亭即時影像時好時壞，遭抱怨「連看都看不清」。公路局今派員維修，經確認硬體設備正常，研判是網路連線問題。

合歡山武嶺是「全台公路最高點」，更因入冬能追雪，該處的「武嶺亭即時影像監視器」最常用來查看即時影像確認雪況和路況，而有「全國最常被監看的監視器」之稱，不少遊客也會利用武嶺亭的監視器，拍照打卡留念到此一遊。

而本周一起迎來今年最強寒流，合歡山從前天晚上至昨天中午前斷續降雪，且雪是不小，因此積雪厚達10公分，創下入冬以來最多雪量，讓現場遊客瘋狂；但因工作、交通問題等無法上山，想透過武嶺亭即時影像一睹雪地美景則抱怨連連。

「武嶺亭即時影像監視器」在前晚迎來降雪後，持續呈現故障狀態，不是直播影像嚴重Lag，造成畫面錯置，就是畫質不佳，讓網友失望狂酸，「玩不到雪就算了，連看都看不清」、「拍超速就很清楚」等，也有人說「『鏡頭君』也冷到扛不住了？」。

公路局今派員檢修武嶺監視器，但經檢測，鏡頭、監視系統等硬體設備並未損壞，研判應是網路連線問題；公路局表示，該處監視系統因位居海拔達3千公尺，網路連線不比平地，較易受特殊氣候、上線遊客過多等因素影響，希望民眾多包涵。