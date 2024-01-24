2024初雪過後…太平山積雪消融　仍有機會看到霧淞

宜蘭太平山國家森林遊樂區22日晚間到23日清晨降下2024年第一場雪，昨上午一片雪白，午後溫度上升，雪漸消融，水氣也下降，昨晚未再下雪，今天上午9時過後溫度逐漸上升到0度以上，明天也難再見雪景，不過仍有機會觀賞雨淞、霧淞。

林業署宜蘭分署表示，今天上午巡路，路面沒有結冰與積雪，6時半開園，入園車輛無須裝備雪鏈，蹦蹦車、翠峰林道都對外開放；昨日初雪，約有3300名遊客上山一睹美景，今天也有大批遊客追雪，上午7時許售票口外形成車潮，10時過後逐漸緩解，截至中午12時約有2600名遊客入園。

太平山莊經理阮名揚表示，根據中央氣象署預報，再次降雪的機率較低。昨天中午過後降雨率下降到20%左右，水氣不足，夜間就沒有再降雪，今天的降雨機率更低，只有10%，加上上午9時過後溫度回升，最高時是攝氏4度，雪已消融。

另一方面，過見晴路段後，風口處仍有機會看到雨淞、霧淞，阮名揚建議，明日民眾若還想要上山，可以觀賞上述兩種自然現象，以及其他冬季山林美景，不必刻意追雪；也要再次提醒，雖然路面已無積雪結冰，仍應小心駕駛，並遵守交通規則，勿隨意停靠在山道上。