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2024初雪過後…太平山積雪消融　仍有機會看到霧淞

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭即時報導
太平山莊紅檜館前的一整排紫葉槭的樹枝上都是雨淞，相當美麗。記者黃義書／攝影
太平山莊紅檜館前的一整排紫葉槭的樹枝上都是雨淞，相當美麗。記者黃義書／攝影

宜蘭太平山國家森林遊樂區22日晚間到23日清晨降下2024年第一場雪，昨上午一片雪白，午後溫度上升，雪漸消融，水氣也下降，昨晚未再下雪，今天上午9時過後溫度逐漸上升到0度以上，明天也難再見雪景，不過仍有機會觀賞雨淞、霧淞。

林業署宜蘭分署表示，今天上午巡路，路面沒有結冰與積雪，6時半開園，入園車輛無須裝備雪鏈，蹦蹦車、翠峰林道都對外開放；昨日初雪，約有3300名遊客上山一睹美景，今天也有大批遊客追雪，上午7時許售票口外形成車潮，10時過後逐漸緩解，截至中午12時約有2600名遊客入園。

太平山莊經理阮名揚表示，根據中央氣象署預報，再次降雪的機率較低。昨天中午過後降雨率下降到20%左右，水氣不足，夜間就沒有再降雪，今天的降雨機率更低，只有10%，加上上午9時過後溫度回升，最高時是攝氏4度，雪已消融。

另一方面，過見晴路段後，風口處仍有機會看到雨淞、霧淞，阮名揚建議，明日民眾若還想要上山，可以觀賞上述兩種自然現象，以及其他冬季山林美景，不必刻意追雪；也要再次提醒，雖然路面已無積雪結冰，仍應小心駕駛，並遵守交通規則，勿隨意停靠在山道上。

除了太平山，同樣位於宜蘭大同鄉的力麗馬告生態園區神木園區，昨天也降下初雪，積雪厚達5公分，但基於安全性考量，昨今2天都未開園；園區表示，今天雪融後，檢視園區內安全無虞，原則上明（25）日正常開園，以林業署宜蘭分署公告為準。

太平山初雪過後，今天雪已消融，今夜到明天降雪機率低，民眾上山仍有機會看到雨淞、霧淞。圖／林業署宜蘭分署提供
太平山初雪過後，今天雪已消融，今夜到明天降雪機率低，民眾上山仍有機會看到雨淞、霧淞。圖／林業署宜蘭分署提供
昨日上太平山追雪遊客為3300人左右，今天截至中午約有2600人，早上開園前售票口處大排長龍。圖／林業署宜蘭分署提供
昨日上太平山追雪遊客為3300人左右，今天截至中午約有2600人，早上開園前售票口處大排長龍。圖／林業署宜蘭分署提供
馬告神木園區昨今2日預警性封園，目前園區內安全無虞，原則上明天會正常開園。圖／力麗馬告神木園區提供
馬告神木園區昨今2日預警性封園，目前園區內安全無虞，原則上明天會正常開園。圖／力麗馬告神木園區提供

宜蘭 太平山 降雪

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