快訊

家裡好冷！暖氣吹到頭痛 他改用「禦寒神物」不冷又省電：CP值超高

沒權管教一被投訴就調查 教師喊話教部：把我們退出黑洞

連鎖居家修繕品牌今開幕 台東專屬紅烏龍香氛搶先曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
特力屋集團為進駐台東特別開發的琥珀紅烏龍香氛上市，縣長饒慶鈴力薦消費者一起支持台東的紅烏龍茶產業。記者徐白櫻／攝影
特力屋集團為進駐台東特別開發的琥珀紅烏龍香氛上市，縣長饒慶鈴力薦消費者一起支持台東的紅烏龍茶產業。記者徐白櫻／攝影

台東縣府招商有成，知名連鎖居家修繕品牌特力屋台東店今天開幕，縣長饒慶鈴與特力集團總裁何湯雄等人剪綵落成，會同舞獅入內體驗全新賣場。饒慶鈴特別為專替台東紅烏龍茶研發的香氛精油站台及代言，盼讓台東紅烏龍茶走入更多人的家居生活。

全聯中山旗艦店、無印良品等品牌插旗台東市區，去年7月特力屋集團向台東地區農會租地，不到半年時間500坪賣場興建完成，附設集團旗下品牌「好好生活」。

台東店是第28家分店，全島各縣市完成最後一塊拼圖。特力集團總裁何湯雄說，年少曾在台東生活6年，很懷念早年騎單車去關山找同學，馬路上布滿牛糞的回憶，可惜18歲初戀情人至今找不到；感謝各界助力讓台東店順利在很短時間內開赴，若生意興隆就把集團另一品牌HOLA和樂也引入台東。

台東地區農會正籌建全新超市大樓，總幹事李建通藉機招手，公開喊話「超市2樓閒置，隨時歡迎和樂進駐」。縣長饒慶鈴表示，慶幸何湯雄當年的戀愛沒有談成，45年後才把最後一塊拼圖留在台東；台灣DIY手作風潮已經很盛行，特力屋的進駐很受矚目，縣府將持續招商，吸引更多大型品牌進駐。

配合台東展店，集團品牌好好生活打造紅烏龍精油香氛，特別選在台東首發上市。資深經理蘇兆威說，該品牌是定位30歲至40歲的剛成家的小資客群，使用台東在地名產紅烏龍茶及法國進口經油研發新商品，展現台東特有文化。

特力屋指出，配合台東店開幕，即日起至1月28日推出全館滿3000元送300元電子折價券活動，更有多項獨家限定商品及買一送一優惠，配合退休族需求，店內銷售農業用機具等商品，可讓消費者一站式滿足所有需求。

考量台東有不少退休養老族，店內銷售不少園藝及農業用品。記者徐白櫻／攝影
考量台東有不少退休養老族，店內銷售不少園藝及農業用品。記者徐白櫻／攝影
特力屋台東店今天正式開幕，縣長饒慶鈴（左二）及特力屋集團總裁何湯雄（左一）聯合主持剪綵儀式，1月28日之前全館滿3000元送300元電子折價券。記者徐白櫻／攝影
特力屋台東店今天正式開幕，縣長饒慶鈴（左二）及特力屋集團總裁何湯雄（左一）聯合主持剪綵儀式，1月28日之前全館滿3000元送300元電子折價券。記者徐白櫻／攝影
特力屋集團為進駐台東特別開發的琥珀紅烏龍香氛上市，縣長饒慶鈴讚賞味道很好聞，力薦消費者一起支持台東的紅烏龍茶產業。記者徐白櫻／攝影
特力屋集團為進駐台東特別開發的琥珀紅烏龍香氛上市，縣長饒慶鈴讚賞味道很好聞，力薦消費者一起支持台東的紅烏龍茶產業。記者徐白櫻／攝影
琥珀紅烏龍茶香氛選在台東首發上市，其他家分店也能買到。記者徐白櫻／攝影
琥珀紅烏龍茶香氛選在台東首發上市，其他家分店也能買到。記者徐白櫻／攝影

台東 品牌 饒慶鈴

延伸閱讀

饒慶鈴今赴南迴線機關拜年 新年紅包要從手機領

饒慶鈴把台東釋迦賣出去 再把外國遊客帶進來預計將有千人

拚海外市場！新加坡超市也能吃到台東高品質鳳梨釋迦

不只有大陸市場 饒慶鈴兌現承諾把農產帶往新加坡

相關新聞

颱風後樹幹意外相連 台東夫妻樹「盪」出愛的火花！遊客搶拍見證

台東市2棵逾60年的茄苳樹，在一次颱風侵襲下，2棵樹幹竟相連一起，不斷成長至今，宛如一對恩愛夫妻，公所為推廣夫妻樹景點，...

連鎖居家修繕品牌今開幕 台東專屬紅烏龍香氛搶先曝光

台東縣府招商有成，知名連鎖居家修繕品牌特力屋台東店今天開幕，縣長饒慶鈴與特力集團總裁何湯雄等人剪綵落成，會同舞獅入內體驗...

險象環生！北寧路百餘里民連署設特種閃光號誌和行穿線

基隆市中正區北寧路因有很多往來新北市東北角觀光區、瑞芳車流，不僅車流量大，車速也很快，北都冷凍場前無紅綠燈、行穿線，居民...

基隆市府春聯「龍年大發」 謝國樑：1元粉紅紅包有彩蛋

春節將至，基隆市長謝國樑今天發表龍年春聯「龍年大發」及1元紅包樣式，春聯以龍翔圖騰及書法字體為元素，將龍年意象及賀詞融為...

看見幸福台灣／「幸福城市第5站」台東 宜居城市 好「室」連連

擁有好山好水的台東縣，在2023年縣市幸福指數大調查中獲得第五名，除了有多良車站的絕美鐵道海景，近年台東的熱氣球嘉年華、國際衝浪賽，更讓台東人氣爆棚。從民調指數來看，工作狀況、環境品質、生活現況、個人安全滿意度均在前三名，顯見台東亦是許多人心目中最宜居的地方之一。

看見幸福台灣／台東縣長饒慶鈴：「慢經濟」厚植競爭力

全球受少子化所苦，台東縣連續兩年新生兒人數正成長，全縣平均餘命五年增加0.97歲，增幅全台第二。2023年經濟日報縣市幸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。