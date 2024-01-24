連鎖居家修繕品牌今開幕 台東專屬紅烏龍香氛搶先曝光

台東縣府招商有成，知名連鎖居家修繕品牌特力屋台東店今天開幕，縣長饒慶鈴與特力集團總裁何湯雄等人剪綵落成，會同舞獅入內體驗全新賣場。饒慶鈴特別為專替台東紅烏龍茶研發的香氛精油站台及代言，盼讓台東紅烏龍茶走入更多人的家居生活。

全聯中山旗艦店、無印良品等品牌插旗台東市區，去年7月特力屋集團向台東地區農會租地，不到半年時間500坪賣場興建完成，附設集團旗下品牌「好好生活」。

台東店是第28家分店，全島各縣市完成最後一塊拼圖。特力集團總裁何湯雄說，年少曾在台東生活6年，很懷念早年騎單車去關山找同學，馬路上布滿牛糞的回憶，可惜18歲初戀情人至今找不到；感謝各界助力讓台東店順利在很短時間內開赴，若生意興隆就把集團另一品牌HOLA和樂也引入台東。

台東地區農會正籌建全新超市大樓，總幹事李建通藉機招手，公開喊話「超市2樓閒置，隨時歡迎和樂進駐」。縣長饒慶鈴表示，慶幸何湯雄當年的戀愛沒有談成，45年後才把最後一塊拼圖留在台東；台灣DIY手作風潮已經很盛行，特力屋的進駐很受矚目，縣府將持續招商，吸引更多大型品牌進駐。

配合台東展店，集團品牌好好生活打造紅烏龍精油香氛，特別選在台東首發上市。資深經理蘇兆威說，該品牌是定位30歲至40歲的剛成家的小資客群，使用台東在地名產紅烏龍茶及法國進口經油研發新商品，展現台東特有文化。

特力屋指出，配合台東店開幕，即日起至1月28日推出全館滿3000元送300元電子折價券活動，更有多項獨家限定商品及買一送一優惠，配合退休族需求，店內銷售農業用機具等商品，可讓消費者一站式滿足所有需求。