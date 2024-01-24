補助宗教活動 「規定形同虛設」 監院糾正花縣府

監察院昨糾正花蓮縣府，補助民間團體辦宗教活動，與縣府相關補助要點中限制規定不符，讓規定形同虛設，民政處長明良臻回應，目前未收到監察院正式公文，對於監察權絕對尊重，日後也會依監察委員建議，再跟宗教界溝通、調整。

查案監委指出，花蓮縣府2020年至2022年，各年度補助民間團體辦理宗教活動，單次活動補助金額超過2萬元之件數占比均超過9成，平均每年每件補助金額分別高達39萬餘元、40萬餘元及51萬餘元，逐年增加。

各年度單次活動補助金額超過實支數8成者，分別計14件、13件及16件，補助2758萬餘元，且每年度補助同一宗教團體超過1次屢見不鮮，均與相關審核作業要點規定，對於同一民間團體補助，每年度以1次為原則，且單次活動補助金額不得超過2萬元，並且不高於實支數8成等相關規定不符。

監委表示，宗教輔導雖屬地方自治事項，但花蓮縣府創設並連續多年每年逾1千6百萬元，主辦並擇定補助部分團體辦理全縣各宗教祈福暨遶境活動，是否符合上開司法院釋字第573號解釋相關內容與內政部對宗教事務主管機關權責說明，以及是否尊重例如以一神論為教義之宗教等，不無檢討空間。