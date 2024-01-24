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鹿野高台滑草場 停辦3年重開

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
暌違3年的鹿野高台滑草運動昨天重新營運，成人、孩童都能享受滑草樂趣。記者徐白櫻／攝影
暌違3年的鹿野高台滑草運動昨天重新營運，成人、孩童都能享受滑草樂趣。記者徐白櫻／攝影

台東鹿野高台廣闊草原適合發展滑草休閒，但因疫情及草皮整修暫停開放多年，透過地方積極推動，鹿野高台滑草場昨天重新營運，遊客乘坐滑草板從高台旁往下滑，享受高速俯衝的瞬間快感，直言「感覺好像整個人飛出去、很刺激！」

鹿野高台是著名熱氣球活動地點，每年暑假湧入大量遊客，過去除了熱氣球，還曾辦過滑草活動，之後受疫情影響停辦3年，經地方努力，滑草活動昨天由縣議員陳宏宗、鹿野趣遊企業社執行長鍾敏淵等人剪綵後宣告啟動，並下場享受滑草樂趣。

鍾敏淵表示，滑草板不分年紀，成人、孩童都可乘坐，但因體重因素，大人滑行速度比孩童快很多，感受更刺激。

鍾敏淵說，鹿野高台滑草歷史30年，去年才重新招標，他是第5代經營者；滑草坡度總長120公尺，考量安全，1次只放1輛滑草車。

「好玩、一點也不怕！」小朋友試滑後開心表示，太好玩了，還有孩童連滑6次不想回家，大人則是神情緊張，試滑後分享說，「好刺激、快要飛出去了！」

鹿野高台早年是私人茶園，後被公部門收購發展飛行傘及熱氣球活動，鹿野趣遊企業社獲得3年營運權，得標後重新養護草皮，並將滑草坐墊換新，即日起對外營業，全年無休，歡迎遊客體驗滑草樂趣。

熱氣球 疫情 陳宏宗

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