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花蓮年貨大街2月3日開賣 今年邀排隊名店進駐買好買滿

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮年貨大街於2月3日起至8日一連6天開賣，在日出大道重慶路以東區段（重慶市場旁）設置90攤位，今年縣府邀請「特色排隊名店」進駐，讓消費者買好買滿。記者王思慧／攝影
花蓮年貨大街於2月3日起至8日一連6天開賣，在日出大道重慶路以東區段（重慶市場旁）設置90攤位，今年縣府邀請「特色排隊名店」進駐，讓消費者買好買滿。記者王思慧／攝影

花蓮年貨大街於2月3日起至8日一連6天開賣，在日出大道重慶路以東區段（重慶市場旁）設置90攤位，分別有伴手禮、年貨、農漁商品區。今年縣府特別邀請「特色排隊名店」進駐，讓消費者一次買好買滿，還加碼抽獎活動，攤商也提供結帳多元支付，節省等待結帳的時間。

花蓮年貨大街除了3年前因疫情暫停1年，今年已舉辦第14屆。縣長徐榛蔚今天指出，持續與在地農漁會合作外，今年邀請花蓮百大伴手禮業者加入，包括知名剝皮辣椒、老字號名產等，都是名店之一。

伴手禮業者表示，首次受邀加入年貨大街開賣，臘肉煙燻傳統口味深受老饕喜愛，是明星商品。還有大陳新村的業者說，品牌傳承、創新飲食文化，薑茶與紅茶品牌合作，做成「薑紅茶」，入圍花蓮百大伴手禮，老酒也加入特殊的金色鳳梨，符合年輕人的胃口。

農業處長陳淑雯表示，今年有90家攤商進駐，規畫4大區域，有龍飛鳳舞如意桌（特色排隊名店區）、雲集南北好彩頭（傳統南北年貨專區）、祥龍戲水展富貴（花蓮優質農漁特產品區）、龍情蜜意伴手禮（年節伴手禮區），皆為經濟實惠的價格展售。

她說，現場發送限量1500份折價券紅包，有消費滿250元獲摸彩券及好運蒐集遊戲券各1張，每天抽出電視等家電，最後一天抽手機大獎，還有遊戲闖關區，挑戰拿紅包、年貨折價券、小提燈、蔬菜福袋等贈品；另拍照打卡貼文並標記指定文字，還可到大會服務台兌獎。

另外，2月3、4日在年貨大街現場辦歡樂慶龍年繪畫比賽，國小1年級至國中3年級可參加，有機會獲年節樂高玩具組，1月26日線上報名，將公布於縣府農業處臉書粉絲專頁。

今年花蓮年貨大街邀請百大伴手禮業者進駐加持，花蓮縣長徐榛蔚（前排右五）邀請民眾逛大街。記者王思慧／攝影
今年花蓮年貨大街邀請百大伴手禮業者進駐加持，花蓮縣長徐榛蔚（前排右五）邀請民眾逛大街。記者王思慧／攝影

年貨大街 伴手禮 花蓮

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